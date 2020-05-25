Дерзкая Елена Кравец стала байкером: в косухе и на мотоцикле

Женственной и элегантной, в нежном наряде – именно такой мы привыкли видеть Елену Кравец.

Однако звезда Студии Квартал 95 Елена Кравец решила немного отойти от привычного образа и удивить своих поклонников. И ей это удалось на все 100%.

Дерзкая, в косухе, ботинках, в очках и на байке – такой предстала юмористка на фотографии, которой поделилась на своей странице в Инстаграм.

Елена Кравец в новом образе / instagram.com/lennykravets

Не удержалась...Примеряла «bobber» (так зовут мотоцикл),

– подписала снимок Елена Кравец. А также отметила, что обычай этот у нее от Александра Пикалова, который, к слову, любитель погонять на байке.

Фолловерам очень понравился образ актрисы "Вечернего квартала". Кто-то сравнил ее с Бон Джови, а кто-то – назвал подругой терминатора. Но все сошлись на едином мнении, что ей очень идет этот дерзкий образ.

Напомним,