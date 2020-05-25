Дерзкая Елена Кравец стала байкером: в косухе и на мотоцикле
25 мая 2020 14:00
Актриса Квартал-95 Елена Кравец
пресс-служба
Женственной и элегантной, в нежном наряде – именно такой мы привыкли видеть Елену Кравец.
Елена Кравец решила немного отойти от привычного образа и удивить своих поклонников. И ей это удалось на все 100%.
Дерзкая, в косухе, ботинках, в очках и на байке – такой предстала юмористка на фотографии, которой поделилась на своей странице в Инстаграм.
Елена Кравец в новом образе / instagram.com/lennykravets
Не удержалась...Примеряла «bobber» (так зовут мотоцикл),– подписала снимок Елена Кравец. А также отметила, что обычай этот у нее от Александра Пикалова, который, к слову, любитель погонять на байке.
Напомним,
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