Без фотошопа! 62-летняя Шэрон Стоун опубликовала фото в бикини

25 мая 2020 09:30 Алла Лысак
Без фотошопа! 62-летняя Шэрон Стоун опубликовала фото в бикини
Без фотошопа! 62-летняя Шэрон Стоун опубликовала фото в бикини / instagram.com/sharonstone

Известная актриса Шэрон Стоун поделилась с поклонниками фотографией на карантине.

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Ранее звезда сообщила, что находится на самоизоляции в своем голливудском особняке, отложив дела до завершения карантина. 

Шэрон Стоун проводит время в свое удовольствие и загорает у бассейна.

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Для фото Шэрон выбрала бикини, которое подчеркнуло стройную фигуру звезды. Поклонники остались в восторге, в комментариях они отметили, что Шэрон отлично выглядит для своего возраста. 

Сама знаменитость заявила, что не обрабатывала снимок фильтрами. Она пожелала фанатам здоровья и благополучия.

Без фотошопа! 62-летняя Шэрон Стоун опубликовала фото в бикини

Напомним,

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