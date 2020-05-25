Без фотошопа! 62-летняя Шэрон Стоун опубликовала фото в бикини
25 мая 2020 09:30
Алла Лысак
Без фотошопа! 62-летняя Шэрон Стоун опубликовала фото в бикини / instagram.com/sharonstone
Известная актриса Шэрон Стоун поделилась с поклонниками фотографией на карантине.
Ранее звезда сообщила, что находится на самоизоляции
в своем голливудском особняке, отложив дела до завершения карантина.
Шэрон Стоун проводит время в свое удовольствие и загорает у бассейна.
Для фото Шэрон выбрала бикини, которое подчеркнуло стройную фигуру звезды. Поклонники остались в восторге, в комментариях они отметили, что Шэрон отлично выглядит для своего возраста.
Сама знаменитость заявила, что не обрабатывала снимок фильтрами. Она пожелала фанатам здоровья и благополучия.
Без фотошопа! 62-летняя Шэрон Стоун опубликовала фото в бикини
Напомним,