Невероятная правда о звездах: откровенные признания звездных пар

В субботу, 23 мая, в 9:30 на СТБ зрители увидят новые выпуски проекта о жизни селебрити – Невероятная правда о звездах.

Ведущие, Григорий Решетник и Надежда Матвеева, подготовили интересные и актуальные новости из жизни украинских и голливудских звезд.

Одна из самых красивых пар украинского шоу-бизнеса – Настя Каменских и Потап – поделятся своей историей любви. Кроме того, подробности своих отношений раскроют Екатерина Кухар и Александр Стоянов. Что влюбленные не знают друг о друге? И какими признаниями удивят зрителей?

Скандальные поцелуи и случайные обнажения на сцене: кто из селебрити попадал в неловкие ситуации? В жизни каких звезд немалую роль сыграли братья и сестры? Актриса «Дизель Шоу» Яна Глущенко и ее супруг Олег Збаращук пройдут тест на знание друг друга. Какие откровенные подробности из их личной жизни станут известны?