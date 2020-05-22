Украинская актриса рассказала о мистическом событии, которое до сих пор не дает ей покоя
22 мая 2020 20:00
Актриса Ольга Сумская
instagram.com/olgasumska
Актриса сериала Сага, который выйдет на канале Украина, Ольга Сумская воплотила десятки ролей в кино и в театре.
Читайте такжеПотап раскрыл правду о ситуации, когда Остапчук сильно обидел Тину Кароль и Дана БаланаОдин из особых спектаклей, в котором играла народная артистка, это «Мастер и Маргарита». В интервью программе «Ранок з Україною» Ольга Сумская вспомнила загадочную историю, которая случилась с ней прямо на сцене театра.
По словам актрисы, она верит в то, что вещи несут энергетику своих хозяев, и не раз в этом убеждалась.
С годами я стала чувствовать это очень остро – призналась Ольга Сумская. – Человеческая энергетика действительно передается в вещах. Особенно осторожными нужно быть с зеркалами. Это как судьба человека, оно накапливает энергию больше всего. В кулуарах Кропивницкого театра возле сцены стоит огромное зеркало в золотой раме. В нем когда-то прихорашивалась сама Мария Заньковецкая, в него смотрели все основоположники украинского театра. И я подумала – постою перед этим зеркалом и попрошу перед спектаклем благословения у мэтров, которые работали на этой сцене. Боже, как я тогда играла! Просто не узнавала себя!
Актриса Ольга Сумская в сериале Сага / instagram.com/olgasumska
Мы играли спектакль Булгакова «Мастер и Маргарита», – рассказывает артистка. – И произошло невероятное – на фразе Воланда «Рукописи не горят» он подбрасывает их, бумажки так красиво разлетаются, и вдруг один из листиков просто ложится мне в руки, а второй становится передо мной на край. Мы продолжали играть, а он простоял до конца спектакля, так и не упав.
Актриса Ольга Сумская / instagram.com/olgasumska