Украинская актриса рассказала о мистическом событии, которое до сих пор не дает ей покоя

22 мая 2020 20:00 Юлия Крутиева
Украинская актриса рассказала о мистическом событии, которое до сих пор не дает ей покоя
Актриса Ольга Сумская
instagram.com/olgasumska

Актриса сериала Сага, который выйдет на канале Украина, Ольга Сумская воплотила десятки ролей в кино и в театре.

Читайте такжеПотап раскрыл правду о ситуации, когда Остапчук сильно обидел Тину Кароль и Дана Балана
Один из особых спектаклей, в котором играла народная артистка, это «Мастер и Маргарита». В интервью программе «Ранок з Україною» Ольга Сумская вспомнила загадочную историю, которая случилась с ней прямо на сцене театра.

По словам актрисы, она верит в то, что вещи несут энергетику своих хозяев, и не раз в этом убеждалась.

С годами я стала чувствовать это очень остро – призналась Ольга Сумская. – Человеческая энергетика действительно передается в вещах. Особенно осторожными нужно быть с зеркалами. Это как судьба человека, оно накапливает энергию больше всего. В кулуарах Кропивницкого театра возле сцены стоит огромное зеркало в золотой раме. В нем когда-то прихорашивалась сама Мария Заньковецкая, в него смотрели все основоположники украинского театра. И я подумала – постою перед этим зеркалом и попрошу перед спектаклем благословения у мэтров, которые работали на этой сцене. Боже, как я тогда играла! Просто не узнавала себя!

Актриса Ольга Сумская в сериале Сага / instagram.com/olgasumska
Читайте такжеХолостяк-10: кто станет избранницей Макса Михайлюка, а чье сердце будет разбито
Кроме того, на сцене этого театра с актрисой произошло по-настоящему мистическое событие, которое до сих пор не дает ей покоя.

Мы играли спектакль Булгакова «Мастер и Маргарита», – рассказывает артистка. – И произошло невероятное – на фразе Воланда «Рукописи не горят» он подбрасывает их, бумажки так красиво разлетаются, и вдруг один из листиков просто ложится мне в руки, а второй становится передо мной на край. Мы продолжали играть, а он простоял до конца спектакля, так и не упав.

Актриса Ольга Сумская / instagram.com/olgasumska
Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд Ольга Сумская спектакль новости мистика роль

Материалы по теме

MamaRika оказалась в тюрьме в Дании: Мама туда отправила
Новости

MamaRika оказалась в тюрьме в Дании: Мама туда отправила
Звезда Первых ласточек – о минусах актерства: Можно полгода ждать работу
Новости

Звезда Первых ласточек – о минусах актерства: Можно полгода ждать работуЭксклюзив
Солистке дуэта EDGAR&EMMA – 21: Неожиданныефакты из биографии популярной артистки
Новости

Солистке дуэта EDGAR&EMMA – 21: Неожиданныефакты из биографии популярной артистки
Украинская актриса рассказала о мистическом событии, которое до сих пор не дает ей покоя
Новости

Украинская актриса рассказала о мистическом событии, которое до сих пор не дает ей покоя

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)
Филин: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 21.05.2020)

Филин: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 21.05.2020)

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)
Филин: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 21.05.2020)

Филин: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 21.05.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK