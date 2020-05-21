Холостяк-10: кто станет избранницей Макса Михайлюка, а чье сердце будет разбито

21 мая 2020 19:00 Юлия Крутиева
Холостяк-10: кто станет избранницей Макса Михайлюка, а чье сердце будет разбито
Холостяк 10 сезон Макс Михайлюк
пресс-служба канала СТБ

В пятницу, 22 мая, в 19:00 на СТБ состоится долгожданный финал самого романтического реалити весны Холостяк-10. Главный герой Макс Михайлюк отправится на последние свидания сезона, а после сделает свой выбор.

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Традиционно в последнем выпуске главный герой отправится на решающие свидания. Две финалистки и две абсолютно разные истории. У девушек появится последний шанс откровенно признаться в своих чувствах и заполучить сердце завидного Холостяка.

Грустно осознавать, что это наше последнее свидание,
– сознается Даша.

Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020) / пресс-служба канала СТБ
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Пара отправится на прогулку по Барселоне. Макс решит вновь сделать что-то впервые вместе с Дашей, ведь вся их история пронзается красной нитью новых начинаний.

Однако что-то пойдет не так, и традиционная последняя встреча, длиною сутки, закончится весьма неожиданно. Главный герой уйдет с финального свидания!

Я уйду и дам тебе время подумать,
– заключит Макс.

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С Даной Холостяк решит погрузиться в настоящее творчество. Свидание не пройдет без эротической поэзии девушки, которая обретет новые краски и станет еще более откровенной и личной.

Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020) / пресс-служба канала СТБ
Финалистка открыто заявит о своих желаниях и намерениях. Сможет ли устоять перед ними Макс?

Я говорила обо всем, о чем думала,
 – признается Дана.

Не пропустите самый волнующий выпуск! Какой выбор сделает Макс? А чье сердце будет разбито? Смотрите финал романтического реалити «Холостяк-10» 22 мая в 19:00 на СТБ.

Напомним,

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