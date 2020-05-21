Від пацанки до панянки-4: Влада Роговенко рассказала о своем питании во время беременности

21 мая 2020 15:00 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: Влада Роговенко рассказала о своем питании во время беременности
Від пацанки до панянки 4 сезон Влада Роговенко
пресс-служба Нового канала

Участница реалити Нового канала Влада Роговенко рассказала, как изменились ее предпочтения во время беременности.

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Недавно участница реалити «Супермодель по-украински» и «Від пацанки до панянки», которые снимает Новый канал, Влада Роговенко объявила о своей беременности. Будущая мама чувствует себя хорошо, но ей пришлось немного поменять режим питания.

В последнее время мне ничего не хочется, я постоянно уставшая. В связи с этим очень разленилась, но кормить мужчину надо (девушка живет с Александром, отцом своего будущего ребенка, – прим. ред.), поэтому заказываю доставку еды,
– отметила Влада.

Участница Від пацанки до панянки 4 сезон Влада Роговенко / пресс-служба
Ни для кого не секрет, что во время беременности у женщин появляются странные пристрастия, вроде желания съесть селедку с вареньем. Появились ли такие у Влады?

То, что я готовлю, съедается сразу – оно в холодильнике не лежит, – добавила участница реалити Нового канала. – А так во время беременности мои предпочтения в еде не поменялись. Правда, я теперь постоянно не знаю, чего хочу.

Участница Від пацанки до панянки 4 сезон Влада Роговенко с бойфрендом / пресс-служба
Напомним, 

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