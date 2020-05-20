Участники Топ-модели и Супермодели по-украински попали на обложки мирового глянца
Участники модельных реалити Супермодель по-украински и Топ-модель по-украински, которые показывал Новый канал, не сидят без дела после окончания проектов.
По условиям, участники «Топ-модели по-украински» и «Супермодели по-украински» должны повторить образы с обложек, которые для них выбрали Алла Костромичева, Соня Плакидюк и Сергей Никитюк. Давайте посмотрим, что из этого получилось.
Юлия Дыхан — Кендалл Дженнер
Выпускница второго сезона «Топ-модели по-украински» примерила образ Кендалл Дженнер с обложки американского Vogue.
Мы хотели, чтобы Юля максимально повторила образ Кендалл и воссоздала все детали, используя подручные средства. Было бы весело, если бы она соорудила платье из туалетной бумаги или шторы,– говорила Алла Костромичева.
Вместо платья Юлия использовала полотенце, а вместо попугая, восседающего на плече Дженнер, – мягкую игрушку.
Маша Гребенюк — Рианна
Победительница третьего сезона «Супермодели по-украински» повторила обложку Paper с Рианной.
Софи Беридзе — Бейонсе
Трансгендерная участница второго сезона «Топ-модели по-украински» Софи Беридзе копировала образ Бейонсе для обложки американского Vogue.
Я очень обрадовалась, когда увидела, что мне досталась Бейонсе! Обожаю ее!– восхитилась Софи.
Повторить образ девушке удалось максимально детально — она нашла похожее белое платье и даже соорудила массивную композицию из цветов на голове.
Даша Майстренко — Ким Кардашян
Финалистка третьего сезона «Супермодели по-украински» устроила битву образов со светской львицей Ким Кардашян.
Влада Роговенко — Хейли Кийоко
Беременная выпускница первого сезона «Супермодели по-украински» и реалити Нового канала «Від пацанки до панянки» повторяла образ американской актрисы Хейли Кийоко для журнала Paper.
Помогал ей в этом ее парень Александр – именно его обнаженные ноги в туфлях можно увидеть в кадре.
Максим Сосновский — Майли Сайрус
«Физруку» из первого сезона «Топ-модели по-украински» пришлось повторять образ певицы Майли Сайрус с обложки Paper, где она позирует обнаженной в обнимку со свиньей.
Хотя на первый взгляд это кажется сложно, с задачей Максим справился отлично – ведь в его родном Могилев-Подольском, где парень проводит карантин, сфотографироваться со свиньей — не проблема.
Напомним,