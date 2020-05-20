Участники Топ-модели и Супермодели по-украински попали на обложки мирового глянца

Участники модельных реалити Супермодель по-украински и Топ-модель по-украински, которые показывал Новый канал, не сидят без дела после окончания проектов.

Многие из них работают профессиональными моделями, покоряют мировые подиумы. А некоторые уже успели попасть на обложки мирового глянца – Vogue, Paper. Правда, пока что только в рамках спецпроекта «Эксперты на карантине».

По условиям, участники «Топ-модели по-украински» и «Супермодели по-украински» должны повторить образы с обложек, которые для них выбрали Алла Костромичева, Соня Плакидюк и Сергей Никитюк. Давайте посмотрим, что из этого получилось.

Юлия Дыхан — Кендалл Дженнер

Выпускница второго сезона «Топ-модели по-украински» примерила образ Кендалл Дженнер с обложки американского Vogue.

Юлия Дыхан — Кендалл Дженнер / пресс-служба Нового канала

Мы хотели, чтобы Юля максимально повторила образ Кендалл и воссоздала все детали, используя подручные средства. Было бы весело, если бы она соорудила платье из туалетной бумаги или шторы,

– говорила Алла Костромичева.

Вместо платья Юлия использовала полотенце, а вместо попугая, восседающего на плече Дженнер, – мягкую игрушку.

Маша Гребенюк — Рианна

Победительница третьего сезона «Супермодели по-украински» повторила обложку Paper с Рианной.

Маша Гребенюк — Рианна / пресс-служба Нового канала

Маша не только скопировала панк-прическу певицы, нашла яркую шубу и золотую цепь, но и добавила в кадр самый важный аксессуар весны-2020 – маску. А еще «создала» новый бренд – вместо бюстгальтера от Christian Dior она соорудила топ от бренда «Машулькин».

Софи Беридзе — Бейонсе

Трансгендерная участница второго сезона «Топ-модели по-украински» Софи Беридзе копировала образ Бейонсе для обложки американского Vogue.

Софи Беридзе — Бейонсе / пресс-служба Нового канала

Я очень обрадовалась, когда увидела, что мне досталась Бейонсе! Обожаю ее!

– восхитилась Софи.

Повторить образ девушке удалось максимально детально — она нашла похожее белое платье и даже соорудила массивную композицию из цветов на голове.

Даша Майстренко — Ким Кардашян

Финалистка третьего сезона «Супермодели по-украински» устроила битву образов со светской львицей Ким Кардашян.

Даша Майстренко — Ким Кардашян / пресс-служба Нового канала

Даша повторила один из образов Ким для обложки японского Vogue – вместо странного красного «намордника» модель раскрасила свое лицо фиолетовой краской, белые перчатки заменила на фиолетовые и нашла массивное украшение на шею.

Влада Роговенко — Хейли Кийоко

Беременная выпускница первого сезона «Супермодели по-украински» и реалити Нового канала «Від пацанки до панянки» повторяла образ американской актрисы Хейли Кийоко для журнала Paper.

Влада Роговенко — Хейли Кийоко / пресс-служба Нового канала

Помогал ей в этом ее парень Александр – именно его обнаженные ноги в туфлях можно увидеть в кадре.

Максим Сосновский — Майли Сайрус

«Физруку» из первого сезона «Топ-модели по-украински» пришлось повторять образ певицы Майли Сайрус с обложки Paper, где она позирует обнаженной в обнимку со свиньей.

Майли Сайрус / пресс-служба Нового канала

Хотя на первый взгляд это кажется сложно, с задачей Максим справился отлично – ведь в его родном Могилев-Подольском, где парень проводит карантин, сфотографироваться со свиньей — не проблема.

Максим Сосновский / пресс-служба Нового канала

Напомним,