Как Соня Плакидюк подбирает образы для съемок Топ-модели по-украински

Эксклюзив 5 мая 2020 20:00 Юлия Крутиева
Как Соня Плакидюк подбирает образы для съемок Топ-модели по-украински
Fashion-фотограф Соня Плакидюк
пресс-служба

Fashion-фотограф уже знает, как хочет выглядеть в Суперсезоне модельного реалити.

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В реалити «Топ-модель по-украински» Новый канал собрал профессионалов, которые знают о моде все. Среди них – fashion-фотограф Соня Плакидюк, которая не боится эпатировать публику своими смелыми экспериментами. И хотя многие думают, что ее стильные look’и – дело рук стилистов, образы для съемок Соня придумывает сама.

Обычно я хорошо знаю, как хочу выглядеть – благодаря работе в модной сфере у меня хорошая «насмотренность». А стилист просто помогает собирать придуманный мною образ – мы что-то шьем, что-то покупаем у дизайнеров,
– объяснила Плакидюк в рамках онлайн-проекта Нового канала «Insta-день с ведущими».

Соня Плакидюк и Сергей Никитюк / пресс-служба
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Соня успела подобрать наряды и для нового сезона «Топ-модели по-украински», но его съемки, к сожалению, были перенесены на 2021 год.

Кучу вещей я покупаю специально для съемок «Топ-модели по-украински», например, в прошлом сезоне это были обручи от Prada, – говорит fashion-фотограф. – У меня есть целая папка референсов, как я должна была выглядеть в «Супер Топ-модели по-украински». Стараюсь делать так, чтобы каждый сезон меняться, и этот – не исключение. Одной из «фишек» должны были стать серые линзы, а вторую придержу в секрете.

Fashion-фотограф Соня Плакидюк / пресс-служба
Напомним,

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