Как Соня Плакидюк подбирает образы для съемок Топ-модели по-украински
Эксклюзив 5 мая 2020 20:00
Fashion-фотограф Соня Плакидюк
пресс-служба
Fashion-фотограф уже знает, как хочет выглядеть в Суперсезоне модельного реалити.
Соня Плакидюк, которая не боится эпатировать публику своими смелыми экспериментами. И хотя многие думают, что ее стильные look’и – дело рук стилистов, образы для съемок Соня придумывает сама.Напомним,
Обычно я хорошо знаю, как хочу выглядеть – благодаря работе в модной сфере у меня хорошая «насмотренность». А стилист просто помогает собирать придуманный мною образ – мы что-то шьем, что-то покупаем у дизайнеров,– объяснила Плакидюк в рамках онлайн-проекта Нового канала «Insta-день с ведущими».
Соня Плакидюк и Сергей Никитюк / пресс-служба
Кучу вещей я покупаю специально для съемок «Топ-модели по-украински», например, в прошлом сезоне это были обручи от Prada, – говорит fashion-фотограф. – У меня есть целая папка референсов, как я должна была выглядеть в «Супер Топ-модели по-украински». Стараюсь делать так, чтобы каждый сезон меняться, и этот – не исключение. Одной из «фишек» должны были стать серые линзы, а вторую придержу в секрете.
Fashion-фотограф Соня Плакидюк / пресс-служба