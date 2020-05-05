Светлана Тарабарова об отношениях с экс-бойфрендом Дантесом: Мы договорились никому не рассказывать

5 мая 2020 15:00 Юлия Крутиева
Светлана Тарабарова об отношениях с экс-бойфрендом Дантесом: Мы договорились никому не рассказывать
Певица Светлана Тарабарова
instagram.com/tarabarova

Певица Светлана Тарабарова в прямом эфире в Инстаграм программы «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина», рассказала о договоре с экс-бойфрендом.

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После появления интервью Дантеса, в котором он упомянул Светлану Тарабарову, певицу спросили о бывшем возлюбленном. Ведь стало известно, что много лет назад у них были отношения.

Мы договорились с ним никогда никому не рассказывать. Он взял и рассказал, – улыбнувшись, сказала Светлана Тарабарова. – Это же надо? Через 10 лет прилетело! Сейчас у нас друзья, компании разные. Когда встречаемся – конечно здороваемся. Но не более.

Светлана Тарабарова с сыном / instagram.com/tarabarova
Во время прямого эфира артистка спокойно отнеслась к вопросу о Владимире Дантесе.

Он очень честный и искренний человек, и когда его спрашивают в глаза, Дантес не может солгать, – сказала Светлана Тарабарова. – Наверно, он не смог уйти от ответа. Я не смотрела это интервью.

Напомним,

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