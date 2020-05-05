Светлана Тарабарова об отношениях с экс-бойфрендом Дантесом: Мы договорились никому не рассказывать
5 мая 2020 15:00
Певица Светлана Тарабарова
instagram.com/tarabarova
Певица Светлана Тарабарова в прямом эфире в Инстаграм программы «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина», рассказала о договоре с экс-бойфрендом.
Светлану Тарабарову, певицу спросили о бывшем возлюбленном. Ведь стало известно, что много лет назад у них были отношения.Во время прямого эфира артистка спокойно отнеслась к вопросу о Владимире Дантесе.
Мы договорились с ним никогда никому не рассказывать. Он взял и рассказал, – улыбнувшись, сказала Светлана Тарабарова. – Это же надо? Через 10 лет прилетело! Сейчас у нас друзья, компании разные. Когда встречаемся – конечно здороваемся. Но не более.
Светлана Тарабарова с сыном / instagram.com/tarabarova
Он очень честный и искренний человек, и когда его спрашивают в глаза, Дантес не может солгать, – сказала Светлана Тарабарова. – Наверно, он не смог уйти от ответа. Я не смотрела это интервью.
Напомним,