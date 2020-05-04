Холостяк-10: Кристина призналась, действительно ли она состояла в отношениях, когда шла на проект

4 мая 2020 15:00 Юлия Крутиева
Холостяк-10: Кристина призналась, действительно ли она состояла в отношениях, когда шла на проект
Холостяк 10 сезон участница Кристина
пресс-служба

Романтический проект «Холостяк-10» приближается к своему завершению.

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Совсем скоро мы узнаем, кого же из девушек выбрал себе в спутницы Макс Михайлюк, а тем временем участницы применяют все методы в борьбе за сердце Холостяка. И один из них – "сливать" информацию о конкурентках.

Так, в минувшем выпуске проект покинула Алина, и перед тем, как сесть в авто, она решила поговорить с Максом. Девушка рассказала Холостяку, что слышала разговор Кристины, когда та призналась, что шла на кастинги проекта, еще будучи в отношениях со своим молодым человеком.

Холостяк 10 сезон Кристина / instagram.com/kris.chem
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Главный герой реалити не знал, сказала правду Алина или нет. Расставить все точки над "і" решила сама Кристина. После выхода в эфир выпуска, на своей странице в Инстаграм девушка написала пост, в котором все объяснила телезрителям.

Не знаю как вам об этом сказать... так сложилось, что до проекта я общалась с людьми. Иногда это были женщины, иногда мужчины. Мне 24 года и до проекта у меня были даже отношения. КОГДА У МЕНЯ СПРАШИВАЛИ про мои отношения - я откровенно отвечала. Это часть моей жизни. НО на проект я пришла СВОБОДНОЙ девушкой! Я не знаю как должен выглядеть мужчина, который добровольно отпустит свою девушку на проект. Испорченный телефон на проекте работает на 10-точку! Рада, что я в этом не участвовала! Я не поливала девушек грязью за весь период проекта! Надеюсь Макс мудрый мужчина и все волнующие вопросы он начнёт МНЕ задавать лично, а не слушать комментарии девушек... Было бы не плохо. Роза у меня! Летим дальше!

Холостяк 10 сезон участница Кристина / пресс-служба
Как будут складываться отношения между Максом и Кристиной – узнаем уже в следующем выпуске, в котором, кстати, Холостяк будет знакомиться с родителями девушек. Это будет интересно!

Напомним, 

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