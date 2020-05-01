Ревизор. Карантин: Юлия Панкова наградила табличкой супермаркет украинской сети

1 мая 2020 16:10 Юлия Крутиева
Ревизор. Карантин: Юлия Панкова наградила табличкой супермаркет украинской сети
Ревизор. Карантин: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.04.2020)
пресс-служба Нового канала

По многочисленным просьбам украинцев Юлия Панкова тщательно проверила торговый зал и склад «АТБ».

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Ведущая спецвыпусков «Ревизор. Карантин» уже проверила заведения питания, которые готовят блюда «на вынос», АЗС и супермаркеты. До этого она провела ревизии на локациях, работающих днем. А соблюдают ли карантинные требования в круглосуточных заведениях поздно вечером, когда на месте уже нет руководства? 

Ревизор. Карантин: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.04.2020) / пресс-служба Нового канала
На этой неделе под прицелом ведущей Юлии Панковой оказался маркет украинской сети магазинов «АТБ». 

Во время карантина супермаркет считается одним из самых опасных мест, – рассказывает Юля. –Потому что, к сожалению, не во всех маркетах владельцы могут наладить работу сотрудников так, чтобы их деятельность была безопасной для посетителей. Зрители Нового канала видели, как я делала замечания охранникам и продавцам относительно неправильного ношения масок. А некоторые вообще пренебрегает гигиеническими нормами и не надевает их. Также работники должны следить за дистанцией между покупателями. Мне важно было проверить, соблюдаются ли карантинные требования ночью в круглосуточном супермаркете.

Ревизор. Карантин: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.04.2020) / пресс-служба Нового канала
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За две недели ревизий в соцсетях Нового канала постоянно просили проверить маркет «АТБ». Поэтому команда «Ревизор. Карантин» поехала в круглосуточный «АТБ» на левом берегу Киева. 
Ревизор. Карантин: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.04.2020) / пресс-служба Нового канала

В торговом зале было аккуратно, – рассказывает Юля. – просроченных продуктов я не обнаружила. Молочная продукция и мясные изделия хранятся при правильном температурном режиме. Единственное, что меня расстроило – это небольшой беспорядок на складе. Но после моего замечания работники начали все там приводить в порядок. Сейчас безопасность – на первом месте. Поэтому я благодарна сотрудникам этого маркета, ведь они знают и соблюдают все карантинные требования. Мне показали все медицинские книжки и запас масок в достаточном количестве. А проверка люминометром (прибором для измерения уровня загрязнения, – прим.ред.) обнаружила, что здесь дезинфицируют кассовые ленты и поверхности, к которым чаще всего прикасаются посетители. Покупать в «АТБ» – безопасно. «Ревизор» рекомендует!

Ревизор. Карантин: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.04.2020) / пресс-служба Нового канала
Включайте спецвыпуски «Ревизор. Карантин» каждый четверг в 18:00 на Новом канале.

Все выпуски программы «Ревизор. Карантин» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

Напомним,

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