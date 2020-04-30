Ревизор. Карантин: Юлю Панкову в самой известной пиццерии встретили с автоматами
30 апреля 2020 14:00
Юлия Крутиева
Ревизор. Карантин: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.04.2020)
пресс-служба Нового канала
Ведущая спецпроекта «Ревизор. Карантин» Юлия Панкова проверила столичное заведение одной из самых известных сетей ресторанов пиццы.
Доставка пиццы во время карантина пользуется большой популярностью. Ведь хочется себя побаловать чем-то вкусненьким. Но безопасно ли это? Команда «Ревизор. Карантин»
выполнила просьбу украинцев и провела ревизию одного из заведений самой известной в мире сети ресторанов пиццы – Domino's Pizza.
Сначала ведущая Юлия Панкова заказала доставку и проверила безопасность работы курьера.
В маске, но без перчаток, – рассказывает Юля Новому каналу. – Курьер контактировал с коробкой голыми руками. Согласно санитарно-гигиеническим рекомендациям и нормам Минздрава работники заведений должны быть в резиновых перчатках. Заказ был в картонной коробке, герметично закрытой наклейками. На них было указано, что никто, кроме вас, не открывал эту коробку. И стоял штамп «Гарантия безопасности от Domino's».
Ревизор. Карантин: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.04.2020) / пресс-служба
Такие меры безопасности с наклейками – похвально! Однако блюдо Юля не пробовала. Ведь она не уверена в безопасности продукта. Поэтому ведущая отправилась на ревизию кухни, где была приготовлена эта пицца.
Я хотела убедиться, соблюдают ли повара заведения Domino's Pizza правила карантина и санитарные нормы, – говорит Юля. – В каких условиях хранятся продукты. Проходили ли повара медицинский осмотр?
Ревизор. Карантин: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.04.2020) / пресс-служба
Через несколько минут после того, как «Ревизор» зашел на кухню, в заведении появилась подмога! Правда, это была не команда «Ревизор. Карантин».
Охранная служба с автоматами, полиция, управляющий сетью ресторанов и даже адвокат, – рассказывает ведущая Новому каналу. – Но, к сожалению, все эти лица пришли не помогать мне, а препятствовать проведению ревизии. И тем самым они нарушали статью 50 Конституции Украины, в которой указано, что каждому гарантируется право свободного доступа к информации о качестве пищевых продуктов, а также право на ее распространение. Такая информация не может быть засекречена! Тем более, во время карантина, когда все озабочены безопасностью.
Ревизор. Карантин: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.04.2020) / пресс-служба
Более того, адвокат и управляющий препятствовали Юле исполнять ее профессиональные обязанности и тем самым нарушали ст. 58 ЗУ «О телевидении и радиовещании». В статье указано, что журналист, предъявив редакционное удостоверение, может находиться на территории, где объявлена чрезвычайная ситуация и беспрепятственно выполнять свои профессиональные обязанности.
Ревизор. Карантин: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.04.2020) / пресс-служба
Чем закончилась ревизия в ресторане Domino's Pizza, узнаете сегодня в программе «Ревизор. Карантин» в 18:00 на Новом канале.
Напомним,