Від пацанки до панянки-4: участница избавилась от суицидальных мыслей и бросила наркотики
Участница реалити Нового канала «Від пацанки до панянки» поделилась приятными изменениями в жизни.
Участница реалити «Від пацанки до панянки-4», 20-летняя одесситка Вика #Синяк Кошутина, была одной из самых экстравагантных учениц Школы леди. Эпатировать девушка продолжает и после проекта.
Я откинулась. Вышла по УДО (условно-досрочное освобождение от наказания – прим.ред.), – пошутила уже бывшая участница «Від пацанки до панянки». – Большинство думает, что в Школу леди идут, чтобы научиться ходить на каблуках, перестать выпивать и употреблять нецензурную лексику. Но если ты умеешь себя контролировать, то можешь позволить себе иногда выпить. А мат не определяют уровень твоего интеллекта. Другое дело, если в твоем словарном запасе одни нецензурные слова. Что касается каблуков… По-моему, они начали выходить из моды, еще когда я родилась.
Вернувшись домой, пошла на вокал, – рассказывает «пацанка». – Нашла студию, где записываю свои треки. Мою музыку вряд ли будут слушать настоящие леди, но главное, что я нашла возможность реализовать себя, мотивировать и зарабатывать легально. Научилась видеть в себе не только негатив, продолжаю работать с комплексами относительно внешности и избавилась от суицидальных мыслей.
Я наладила отношения с родителями, – поделилась участница реалити Нового канала. – А также впервые за долгое время вернулась к ним жить. Бросила наркотики, потому что поняла, что они только маскируют проблемы, а не делают тебя счастливее.
Как будут меняться другие «пацанки»? Смотрите каждый понедельник в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале!
Напомним,