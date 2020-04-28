Евгений Кошевой показал, как качает пресс с помощью холста и маркера

28 апреля 2020 16:00 Юлия Крутиева
Евгений Кошевой показал, как качает пресс с помощью холста и маркера
Евгений Кошевой показал, как качает пресс с помощью холста и маркера
пресс-служба Нового канала

Чтобы не набрать лишний вес во время карантина, большинство украинцев активно занялись спортом дома. Кто-то качает бицепс с помощью бутылки с водой, кто-то тренируется с резинками. Ведь лето не за горами.

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Ведущий Improv Live Show на Новом канале Евгений Кошевой рассказывает, что до карантина у него не было времени посещать тренажерный зал. Зато во время самоизоляции он начал заниматься дома. Кстати, юморист признался, что выполняет упражнение, которому прямо во время съемки его научила участница шоу «Кто против блондинок?».

Как говорила блондо-бомба Анастасия – упражнение три в одном, – рассказывает Евгений. – Прокачивается верхний и нижний пресс. А еще запускается кровообращение малого таза и проводится профилактика плоскостопия.

Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 28.04.2020) / пресс-служба Нового канала
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Выполнение упражнения выглядит немного забавно. Зато вы получаете красивый пресс и свой автопортрет! Причем тут рисунок? Сейчас узнаете.

Перед ковриком поставьте полотно для рисования, – рассказала Анастасия. – Лягте спиной на спортивный коврик. Поднимите ноги от пола на 20 см. Между ступнями зажмите маркер. Напрягите пресс и ступни – рисуйте свой автопортрет на холсте.

Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 28.04.2020) / пресс-служба Нового канала
Девушка уверяет, что результат от такой тренировки обязательно будет! Верим, ведь блондо-бомба больше восьми лет преподает фитнес и является обладательницей титула "Miss top sport model of Ukraine".

Включайте шоу «Кто против блондинок?» сегодня в 19:00 на Новом канале, чтобы увидеть, как Евгений спортом позанимался и портрет нарисовал.

Напомним,

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