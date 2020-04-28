Папаньки-2: известна дата и подробности премьеры сериала на СТБ

28 апреля 2020 15:00 Юлия Крутиева
Папаньки-2: известна дата и подробности премьеры сериала на СТБ
Папаньки-2: известна дата и подробности премьеры сериала на СТБ
пресс-служба

Уже 11 мая в 20:15 на телеканале СТБ состоится долгожданная премьера «Папаньки»-2 от «Дизель Студио».

Читайте такжеМы на жизнь смотрим по-разному: Алина Гросу о трудностях совместной жизни с мужем
Комедийный сериал будет выходить в 20:15 с понедельника по четверг. Во втором сезоне героев ждут новые испытания, что поможет им показать себя настоящими мужчинами. И конечно, все приключения будут приправлены отличным юмором.

«Папаньки-2» – это по-прежнему сериал о жизни четверых друзей, которые вместе отдыхают, учатся воспитывать детей и выручают друг друга. Им приходится постоянно разруливать курьезные ситуации, в которые папаши с завидной регулярностью попадают вместе с детьми.

Главных персонажей играют Евгений Сморигин, Егор Крутоголов, Евгений Гашенко и Андрей Фединчик со своими прекрасными сериальными женами – Лилией Ребрик, Ольгой Арутюнян и Ольгой Атанасовой.

Папаньки-2: известна дата и подробности премьеры сериала на СТБ / пресс-служба
Читайте такжеАферисты в сетях: известна дата премьеры нового 5 сезона
Уже полюбившаяся героиня актрисы Ольги Атанасовой – жена Женечки – в новых сериях снималась полноценно. В первом сезоне зрители видели ее лишь пару раз на экране планшета в скайпе. Теперь же у нее появится своя сюжетная линия.

 «По блату» в сериале снялась жена Андрея Фединчика – Наталка Денисенко. В новом сезоне она сыграет девушку, с которой у Саши – героя Андрея Фединчика – общий ребенок. Это не первая совместная работа супругов в кино. Но любовную пару они играют впервые за четыре года!

Мы мечтали сниматься вместе, как семья– делится Наталка Денисенко. – Но так получалось: то я играю любовь с другим, то он – с другой, и мы вообще не пересекались. А тут мы почти семья, и это так классно!

Папаньки-2: известна дата и подробности премьеры сериала на СТБ / пресс-служба
Читайте такжеЖена экс-Холостяка Максима Чмерковского восхитила фигурой в прозрачном купальнике
Также на экране появится любимица публики Виталина Библив в роли главы ОСББ. Ее персонаж – очень важная и спортивная женщина по кличке «Сом». Она постоянно становится свидетелем курьезных ситуаций, в которые попадают наши герои, и не упускает возможности устроить всем «сладкую» жизнь.

«Вишенкой на торте» стало участие в проекте Виктории Булитко. Она сыграет коллегу Никиты, которая всячески старается его соблазнить, дабы устроить проблемы дома и на работе!

Как-то меня позвал к себе в кабинет Алексей (Алексей Бланарь, продюсер «Дизель Студио» - прим. ред.) и говорит: «Викуся, мы написали под тебя роль в «Папаньках»! И ты там будешь совсем другая!» Так и получилось! Эта роль – полная противоположность всему, что раньше я играла в «Дизель Студио»!

Папаньки-2: известна дата и подробности премьеры сериала на СТБ / пресс-служба
Усилили и детский актерский состав. Роль шестимесячной дочери Никиты сыграла малышка София. На съемочной площадке она отпраздновала девятый и десятый месяцы жизни.

Софийка – настоящая актриса! Она все сама понимала и по-настоящему отыгрывала каждую сцену. Плакала и успокаивалась в нужный момент. Улыбалась актерам, следила за всем происходящим. Как? Магия!
– удивляется второй режиссер Татьяна Педченко.

Над вторым сезоном работала обновленная съемочная группа: режиссер-постановщик – Максим Бернадский, второй режиссер – Татьяна Педченко, оператор-постановщик – Максим Баев и художник-постановщик – Андрей Гречишкин. А вот руководитель проекта неизменен – Наталья Каптан. Продолжили работу над сериалом авторы – Андрей Трубников и Денис Алистратов.

Смотрите сериал «Папаньки»-2 уже 11 мая в 20:15 на телеканале СТБ!

Напомним,

Облако тегов

сериалы СТБ Лилия Ребрик Андрей Фединчик Егор Крутоголов Виктория Булитко Евгений Сморигин Евгений Гашенко Ольга Атанасова Папаньки 2 Наталка Денисенко Папаньки 2 сезон Дизель Студио

Материалы по теме

Отважные: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 28.04.2020)
Сериалы

Отважные: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 28.04.2020)
Ветер любви: смотреть 22 серию онлайн (эфир от 28.04.2020)
Сериалы

Ветер любви: смотреть 22 серию онлайн (эфир от 28.04.2020)
Супермама: смотреть онлайн 14 выпуск (эфир от 28.04.2020)
Телешоу

Супермама: смотреть онлайн 14 выпуск (эфир от 28.04.2020)
Ветер любви: смотреть 21 серию онлайн (эфир от 28.04.2020)
Сериалы

Ветер любви: смотреть 21 серию онлайн (эфир от 28.04.2020)

Популярное на сайте

Почему у вас выпадают волосы: главные причины, о которых вы не догадывались

Почему у вас выпадают волосы: главные причины, о которых вы не догадывались
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2020)
Голос країни-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)
Холостяк-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2020)

Популярное видео

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2020)
Голос країни-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)
Холостяк-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2020)
Голос країни-10: кто победил в шоу 26.04.2020

Голос країни-10: кто победил в шоу 26.04.2020
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK