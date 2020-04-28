Папаньки-2: известна дата и подробности премьеры сериала на СТБ
Уже 11 мая в 20:15 на телеканале СТБ состоится долгожданная премьера «Папаньки»-2 от «Дизель Студио».
«Папаньки-2» – это по-прежнему сериал о жизни четверых друзей, которые вместе отдыхают, учатся воспитывать детей и выручают друг друга. Им приходится постоянно разруливать курьезные ситуации, в которые папаши с завидной регулярностью попадают вместе с детьми.
Главных персонажей играют Евгений Сморигин, Егор Крутоголов, Евгений Гашенко и Андрей Фединчик со своими прекрасными сериальными женами – Лилией Ребрик, Ольгой Арутюнян и Ольгой Атанасовой.
«По блату» в сериале снялась жена Андрея Фединчика – Наталка Денисенко. В новом сезоне она сыграет девушку, с которой у Саши – героя Андрея Фединчика – общий ребенок. Это не первая совместная работа супругов в кино. Но любовную пару они играют впервые за четыре года!
Мы мечтали сниматься вместе, как семья– делится Наталка Денисенко. – Но так получалось: то я играю любовь с другим, то он – с другой, и мы вообще не пересекались. А тут мы почти семья, и это так классно!
«Вишенкой на торте» стало участие в проекте Виктории Булитко. Она сыграет коллегу Никиты, которая всячески старается его соблазнить, дабы устроить проблемы дома и на работе!
Как-то меня позвал к себе в кабинет Алексей (Алексей Бланарь, продюсер «Дизель Студио» - прим. ред.) и говорит: «Викуся, мы написали под тебя роль в «Папаньках»! И ты там будешь совсем другая!» Так и получилось! Эта роль – полная противоположность всему, что раньше я играла в «Дизель Студио»!
Софийка – настоящая актриса! Она все сама понимала и по-настоящему отыгрывала каждую сцену. Плакала и успокаивалась в нужный момент. Улыбалась актерам, следила за всем происходящим. Как? Магия!– удивляется второй режиссер Татьяна Педченко.
Над вторым сезоном работала обновленная съемочная группа: режиссер-постановщик – Максим Бернадский, второй режиссер – Татьяна Педченко, оператор-постановщик – Максим Баев и художник-постановщик – Андрей Гречишкин. А вот руководитель проекта неизменен – Наталья Каптан. Продолжили работу над сериалом авторы – Андрей Трубников и Денис Алистратов.
Смотрите сериал «Папаньки»-2 уже 11 мая в 20:15 на телеканале СТБ!
Напомним,