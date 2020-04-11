Папаньки-2: ТОП-6 интересных фактов о сериале

11 апреля 2020 17:00 Александр Кива
Папаньки-2: ТОП-6 интересных фактов о сериале
ТОП-6 интересных фактов о сериале Папаньки-2

Скоро на СТБ состоится премьера долгожданного второго сезона сериала “Папаньки” от “Дизель Студио”!

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Новые эпизоды будут выходить в 20:00 с понедельника по четверг. Главных персонажей по-прежнему играют Евгений Сморигин Егор Крутоголов, Евгений Гашенко и Андрей Фединчик.

Папаньки — история о четырех друзьях, живущих в одном дворе столичной многоэтажки. Кроме чисто мужских интересов, их объединяют две важные темы – воспитание детей и отношения со своими вторыми половинками. “Папаньки” часто попадают в забавные, порой нелепые и всегда очень “по-дизелевски” смешные ситуации, но в результате любовь и настоящая поддержка преодолевают все.

  1. История каждого персонажа напрямую связана с реальной жизнью актеров.  Все главные актеры “Папанек” в реальной жизни тоже отцы семейств.
  2. В “Папаньках” Евгений Сморигин играет вместе со своим сыном Алексеем. К слову,  у Сморигина как, и в сериале, трое детей.
  3. На роль подружек ловеласа Саши - героя Андрея  Фединчика -  пробовалось около 150 девушек.
  4. Андрей Фединчик во втором сезоне сыграет вместе со своей женой Наталкой Денисенко. 
  5. Сериал украсят ещё несколько прекрасных актрис - звезда «Дизель Шоу» Виктория Булитко и актриса театра и кино Виталина Библив.
  6. Ольга Арутюнян, по сюжету — беременная жена Никиты, по окончанию первого сезона узнала, что она в положении. В прошлом году Ольга родила доченьку Еву, которая впервые побывала на съемках уже в 3 месяца.

 

 

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