Папаньки-2: ТОП-6 интересных фактов о сериале
Скоро на СТБ состоится премьера долгожданного второго сезона сериала “Папаньки” от “Дизель Студио”!
Папаньки — история о четырех друзьях, живущих в одном дворе столичной многоэтажки. Кроме чисто мужских интересов, их объединяют две важные темы – воспитание детей и отношения со своими вторыми половинками. “Папаньки” часто попадают в забавные, порой нелепые и всегда очень “по-дизелевски” смешные ситуации, но в результате любовь и настоящая поддержка преодолевают все.
- История каждого персонажа напрямую связана с реальной жизнью актеров. Все главные актеры “Папанек” в реальной жизни тоже отцы семейств.
- В “Папаньках” Евгений Сморигин играет вместе со своим сыном Алексеем. К слову, у Сморигина как, и в сериале, трое детей.
- На роль подружек ловеласа Саши - героя Андрея Фединчика - пробовалось около 150 девушек.
- Андрей Фединчик во втором сезоне сыграет вместе со своей женой Наталкой Денисенко.
- Сериал украсят ещё несколько прекрасных актрис - звезда «Дизель Шоу» Виктория Булитко и актриса театра и кино Виталина Библив.
- Ольга Арутюнян, по сюжету — беременная жена Никиты, по окончанию первого сезона узнала, что она в положении. В прошлом году Ольга родила доченьку Еву, которая впервые побывала на съемках уже в 3 месяца.