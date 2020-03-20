Евгению Сморигину на съемку принесли «кроватку»

Эксклюзив 20 марта 2020 12:00 Александр Кива
Евгению Сморигину на съемку принесли «кроватку»
Актер Евгений Сморигин
пресс-служба

За кулисами шоу Нового канала «Кто против блондинок» белорус Евгений Сморигин рассказал о забавном моменте, связанным с украинским языком.7

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Белорусский и украинский языки похожи, но мы не всегда можем понять друг друга. Слово, которое, по нашему мнению, означает одно, на самом деле может иметь совершенно неожиданное лексическое значение.

Именно из-за этих различий, когда кто-то кого-то неправильно понял, возникает множество забавных ситуаций. Подобный случай произошел и с Евгением Сморигиным. Об этом артист вспомнил за кулисами шоу «Кто против блондинок», вдохновившись рассказом одной из белокурых красавиц о ее любви к изучению языков.

- Лет 10 назад я участвовал в одном шоу, - вспоминает Сморигин. – Перед началом съемок мне сказали: «Візьміть костюм та краватку». Я опешил сначала. Думаю: «Какую кроватку? С постельным бельем? Может детскую или кукольную?». Ну я и сказал, что у меня такого реквизита нет. На что мне сказали: «Немає? Ну ми пошукаємо».

Вскоре артист все таки узнал истинное значение этого слова-обманки.

- Костюмеры одели меня. А я говорю: «А где кроватка?» На что они мне ответили: «Ось вона, на вас». Вот так я и понял, что «краватка» - это галстук!

«Кто против блондинок» - каждый вторник в 19:00 на Новом канале.

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