Евгений Сморигин научил блондинку мыть окна

Эксклюзив 19 марта 2020 10:20 Александр Кива
Евгений Сморигин научил блондинку мыть окна
Актер Евгений Сморигин

Актер «Дизель Шоу» Евгений Сморигин стал первым игроком, которому удалось победить блондинок

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У всех, кто сидит дома на карантине, теперь появилось время, чтобы переделать всю домашнюю работу. Участницы шоу «Кто против блондинок» на Новом канале уже начали мыть окна. Девушки в студии показали несколько способов, как можно быстро и качественно смыть всю грязь со стекол.

Своими лайфхаками блонды поделились не только со зрителями Нового, но и со звездным участником – актером Евгением Сморигиным. «Златовласки» дали мужчине несколько губок, чтобы и он смог протестировать необычный способ мытья.

За кулисами актер признался, что не боится домашней работы. Помогает жене готовить и убирать.

– Когда у тебя собственный дом, то работы в нем всегда хватает, – говорит Евгений. – Нужно за всем следить. Могу что-то подкрутить, починить, подкрасить и даже подстричь растения.

В суперфинале Евгений продемонстрировал неплохую сноровку в мытье окон. За три минуты ему удалось стереть со стекла все надписи маркером.

– Было трудновато, – признается актер. – Ведь губки пришили к одежде. В руки дали только моющее средство. Вот представьте, сколько усилий надо приложить, чтобы потереться спиной, животом, ягодицами о стекло (улыбается).

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Кстати, благодаря своим умениям, знаниям, сообразительности, а также ловкости в суперфинале Евгений стал первым победителем этого сезона шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале.

Включайте Новый канал по вторникам в 19:00, чтобы не пропустить самые интересные моменты шоу «Кто против блондинок»

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