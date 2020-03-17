Евгений Сморигин чуть не умер из-за цемента

17 марта 2020 11:50 Александр Кива
Евгений Сморигин чуть не умер из-за цемента
Актер Евгений Сморигин

Успешный актер Евгений Сморигин признался блондинкам, как зарабатывал свои первые деньги

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Участницы шоу «Кто против блондинок» на Новом канале очень любят делиться с мужчинами историями из своей жизни. Конечно же, тема номер один – приключения на отдыхе. На втором месте – рассказы о первых заработанных карманных деньгах.

После душевных признаний блонд мужчины тоже начинают вспоминать, на что они шли ради первого заработка. Так, актер Евгений Сморигин рассказал, как в Минске с друзьями создал фирму вроде «муж на час».

 – Наша команда «супергероев» и окна мыла, и убирала, – рассказывает Евгений. – Словом, подрабатывали, как могли.

Как-то их бригаде даже пришлось разгрузить вагон цемента.

– Тогда мы целый день таскали тяжелые мешки, – рассказал Евгений Новому каналу. – Ночью у меня начался сильный кашель. На следующий день я срочно поехал делать рентген. На пленке врач увидел какие-то пятна в легких. Туберкулез? Рак?

Пришлось актеру сдать все анализы.

– Тогда я признался, что вчера целый день дышал цементом, – рассказывает Евгений. – Из больницы меня выпустили со словами: «У нас лекарств от цемента в легких нет. Он или сам выйдет, или вы просто умрете».

Евгений говорит, что еще месяц выкашливал серую слизь.

– Если остался жив, то, вероятно, легкие очистились сами, – с улыбкой рассказывает актер.

Включайте шоу «Кто против блондинок» сегодня в 19:00 на Новом канале, и вы узнаете еще больше интересных историй от «златовласок» и Евгения Сморигина.

Напомним,

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