Евгений Сморигин чуть не умер из-за цемента
Успешный актер Евгений Сморигин признался блондинкам, как зарабатывал свои первые деньги
После душевных признаний блонд мужчины тоже начинают вспоминать, на что они шли ради первого заработка. Так, актер Евгений Сморигин рассказал, как в Минске с друзьями создал фирму вроде «муж на час».
– Наша команда «супергероев» и окна мыла, и убирала, – рассказывает Евгений. – Словом, подрабатывали, как могли.
Как-то их бригаде даже пришлось разгрузить вагон цемента.
– Тогда мы целый день таскали тяжелые мешки, – рассказал Евгений Новому каналу. – Ночью у меня начался сильный кашель. На следующий день я срочно поехал делать рентген. На пленке врач увидел какие-то пятна в легких. Туберкулез? Рак?
Пришлось актеру сдать все анализы.
– Тогда я признался, что вчера целый день дышал цементом, – рассказывает Евгений. – Из больницы меня выпустили со словами: «У нас лекарств от цемента в легких нет. Он или сам выйдет, или вы просто умрете».
Евгений говорит, что еще месяц выкашливал серую слизь.
– Если остался жив, то, вероятно, легкие очистились сами, – с улыбкой рассказывает актер.
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Напомним,