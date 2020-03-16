Королева Елизавета II выехала из Букингемского дворца из-за коронавируса
Из-за вспышки коронавируса Елизавета II отменила многие свои визиты, которые были у нее запланированы на март.
Елизавета II переехала в Виндзорский замок, и если ситуация в стране будет еще ухудшаться, тогда королева съедет с замка в норфолское поместье Сандрингем. Именно там сейчас и проживает ее супруг, принц Филипп.
Отметим, что в Виндзорском замке работает – всего лишь 100 сотрудников, в то время как в Букимгемском – около 500.
Она здорова, но решено было, что лучше всего увезти ее, – рассказал инстайдер порталу. – Персонал немного паникует из-за коронавируса. Во дворце постоянный поток посетителей… Букингемский дворец находится в центре Лондона и здесь очень большой штат. Поэтому он считается более опасным местом… Пока что не было конкретной угрозы или положительных тестов на вирус у кого-либо, но никто не хочет рисковать.
Напомним,