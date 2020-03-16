Королева Елизавета II выехала из Букингемского дворца из-за коронавируса

16 марта 2020 14:00 Юлия Крутиева
Королева Елизавета II выехала из Букингемского дворца из-за коронавируса
Королева Елизавета ІІ
Fotobank / GettyImages

Из-за вспышки коронавируса Елизавета II отменила многие свои визиты, которые были у нее запланированы на март.

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Более того, как сообщает издание The Sun, королева покинула Букингемский дворец из-за опасений заразиться смертельным вирусом. Ее Величество находится в зоне риска, ведь в ее возрасте люди особенно уязвимы к этой болезни. 

Елизавета II переехала в Виндзорский замок, и если ситуация в стране будет еще ухудшаться, тогда королева съедет с замка в норфолское поместье Сандрингем. Именно там сейчас и проживает ее супруг, принц Филипп. 

Королева Елизавета II и принц Филипп / Fotobank / GettyImages

Отметим, что в Виндзорском замке работает – всего лишь 100 сотрудников, в то время как в Букимгемском – около 500.

Она здорова, но решено было, что лучше всего увезти ее, – рассказал инстайдер порталу. – Персонал немного паникует из-за коронавируса. Во дворце постоянный поток посетителей… Букингемский дворец находится в центре Лондона и здесь очень большой штат. Поэтому он считается более опасным местом… Пока что не было конкретной угрозы или положительных тестов на вирус у кого-либо, но никто не хочет рисковать.

Напомним,

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