Холостяк-10: сразу три участницы покинули шоу во 2 выпуске от 13.03.2020

Холостяк-10: кто покинул шоу во 2 выпуске от 13.03.2020

13 марта в эфир вышел второй выпуск самого романтического шоу «Холостяк-10».

Восемь девушек, с которыми главный герой Макс Михайлюк так и не успел пообщаться на Первой вечеринке, он пригласил на групповое свидание, где они катались на картингах. Однако с одной из участниц Холостяк попрощался прямо на свидании.

Первой во 2 выпуске проект покинула Лера.

Холостяк-10: кто покинул шоу во 2 выпуске от 13.03.2020 / пресс-служба канала СТБ

На Церемонии роз у Макса состоялось много индивидуальных разговоров с девушками, после которой одна из участниц отправилась домой.

Второй во 2 выпуске проект покинула Лея.

Холостяк-10: кто покинул шоу во 2 выпуске от 13.03.2020 / пресс-служба канала СТБ

Однако на этом вылет девушек не закончился в тот вечер. Третьей проект покинула Лена.

Холостяк-10: кто покинул шоу во 2 выпуске от 13.03.2020 / пресс-служба канала СТБ

Новый выпуск шоу «Холостяк-10» смотрите в следующую пятницу, 20 мая, в 19:00 на СТБ и на нашем сайте TV.UA.