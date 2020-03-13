Холостяк-10: сразу три участницы покинули шоу во 2 выпуске от 13.03.2020

13 марта 2020 22:00 Юлия Крутиева
Холостяк-10: сразу три участницы покинули шоу во 2 выпуске от 13.03.2020
Холостяк-10: кто покинул шоу во 2 выпуске от 13.03.2020
пресс-служба канала СТБ

13 марта в эфир вышел второй выпуск самого романтического шоу «Холостяк-10».

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Восемь девушек, с которыми главный герой Макс Михайлюк так и не успел пообщаться на Первой вечеринке, он пригласил на групповое свидание, где они катались на картингах. Однако с одной из участниц Холостяк попрощался прямо на свидании.

Первой во 2 выпуске проект покинула Лера

Холостяк-10: кто покинул шоу во 2 выпуске от 13.03.2020 / пресс-служба канала СТБ

На Церемонии роз у Макса состоялось много индивидуальных разговоров с девушками, после которой одна из участниц отправилась домой.

Второй во 2 выпуске проект покинула Лея

Холостяк-10: кто покинул шоу во 2 выпуске от 13.03.2020 / пресс-служба канала СТБ

Однако на этом вылет девушек не закончился в тот вечер. Третьей проект покинула Лена

Холостяк-10: кто покинул шоу во 2 выпуске от 13.03.2020 / пресс-служба канала СТБ

Новый выпуск шоу «Холостяк-10» смотрите в следующую пятницу, 20 мая, в 19:00 на СТБ и на нашем сайте TV.UA.

 

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