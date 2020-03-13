Холостяк-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2020)

13 марта на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 2 выпуск самого романтического реалити «Холостяк-10».

Девушек, с которыми Холостяк так и не успел пообщаться на Первой вечеринке, он решил пригласить на групповое свидание и покататься с ними на картинге. Восемь участниц смогут проехаться вместе с Максом.

Именно он будет управлять автомобилем, однако с завязанными глазами. А девушкам предстоит правильно направлять мужчину к финишу.

С кем у Холостяка сложится взаимопонимание и какая девушка поможет Максу быстрее всего добраться до финиша? А также какой особенный приз Холостяк приготовил для нее?

Второй выпуск шоу «Холостяк-10» смотрите в 19:00 на СТБ и 20 марта онлайн на нашем сайте TV.UA.