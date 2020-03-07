Холостяк-10: 16 участниц шоу, которых выбрал Макс Михайлюк на Церемонии роз

7 марта 2020 00:05 Юлия Крутиева
Холостяк-10: 16 участниц шоу, которых выбрал Макс Михайлюк на Церемонии роз
Холостяк 10 сезон: участницы шоу
пресс-служба канала СТБ

В пятницу, 6 марта, стартовал десятый юбилейный сезон самого романтического шоу Украины «Холостяк».

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В 1 выпуске реалити «Холостяк-10» состоялась встреча Холостяка Макса Михайлюты с претендентками на его сердце. Чтобы очаровать и удивить самого желанного мужчину страны, девушки выбирали самые разнообразные и неожиданные методы. 

После первой вечеринки Макс вручил розы 16 девушкам. Предлагаем вам познакомиться с участницами шоу «Холостяк» 10 сезон:

Аня - 26 лет (Киев), юрист 

Аня / сайт телеканала СТБ

Лея - 27 лет (Киев), блогер, мастер по маникюру, продает одежду в интернете 

Лея / сайт телеканала СТБ

Оля - 22 года (Дружковка, Донецкая обл.), работает помощницей народного депутата в Верховной Раде Украины 

Оля / сайт телеканала СТБ

Дана - 21 год (Днепр), массажист-реабилитолог в своей студии красоты 

Дана / сайт телеканала СТБ

Юля - 22 года (Ровно), модель 

Юлия / сайт телеканала СТБ

Лера - 25 лет (Киев), работает в интернет-магазине женской одежды 

Лера / сайт телеканала СТБ

Вика - 26 лет (Полтава), администратор в PR-агентстве 

Вика / сайт телеканала СТБ

Кристина - 23 года (Угледар, Донецкая обл.), последняя работа – детский аниматор, сейчас работает над своим проектом (коллекция нижнего белья) 

Кристина / сайт телеканала СТБ

Алена - 25 лет (Харьков), IT-хантер (фриланс рекрутер, HR-менеджер) 

Алена / сайт телеканала СТБ

Алина - 24 года (Корец, Ровенская обл.), менеджер по продажам, стилист 

Алина / сайт телеканала СТБ

Анастасия - 21 год (Бурынь, Сумская область), танцовщица 

Настя / сайт телеканала СТБ

Богдана - 25 лет (Киев), владелица модельного агентства 

Богдана / сайт телеканала СТБ

Анна - 23 года (Днепр), художница 

Анна / сайт телеканала СТБ

Лена - 27 лет (с. Маяки, Одесская обл.), работает в дистрибьюторской компании, руководитель службы качества и квалификации 

Лена / сайт телеканала СТБ

Даша - 23 года (Кривой Рог), гимнастка, работает в студии элегантного спорта тренером по стретчингу 

Даша / сайт телеканала СТБ

Наташа - 25 лет (Днепр), правая рука крупного инвестора в швейцарской инвестиционной компании, также создатель онлайн-курса по обучению личных ассистентов. Обучает и подбирает персональных помощников. 

Наташа / сайт телеканала СТБ

Напомним,

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