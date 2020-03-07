Холостяк-10: 16 участниц шоу, которых выбрал Макс Михайлюк на Церемонии роз
В пятницу, 6 марта, стартовал десятый юбилейный сезон самого романтического шоу Украины «Холостяк».
После первой вечеринки Макс вручил розы 16 девушкам. Предлагаем вам познакомиться с участницами шоу «Холостяк» 10 сезон:
Аня - 26 лет (Киев), юрист
Лея - 27 лет (Киев), блогер, мастер по маникюру, продает одежду в интернете
Оля - 22 года (Дружковка, Донецкая обл.), работает помощницей народного депутата в Верховной Раде Украины
Дана - 21 год (Днепр), массажист-реабилитолог в своей студии красоты
Юля - 22 года (Ровно), модель
Лера - 25 лет (Киев), работает в интернет-магазине женской одежды
Вика - 26 лет (Полтава), администратор в PR-агентстве
Кристина - 23 года (Угледар, Донецкая обл.), последняя работа – детский аниматор, сейчас работает над своим проектом (коллекция нижнего белья)
Алена - 25 лет (Харьков), IT-хантер (фриланс рекрутер, HR-менеджер)
Алина - 24 года (Корец, Ровенская обл.), менеджер по продажам, стилист
Анастасия - 21 год (Бурынь, Сумская область), танцовщица
Богдана - 25 лет (Киев), владелица модельного агентства
Анна - 23 года (Днепр), художница
Лена - 27 лет (с. Маяки, Одесская обл.), работает в дистрибьюторской компании, руководитель службы качества и квалификации
Даша - 23 года (Кривой Рог), гимнастка, работает в студии элегантного спорта тренером по стретчингу
Наташа - 25 лет (Днепр), правая рука крупного инвестора в швейцарской инвестиционной компании, также создатель онлайн-курса по обучению личных ассистентов. Обучает и подбирает персональных помощников.
Напомним,