Холостяк-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2020)

6 марта 2020 19:00 Юлия Крутиева
Холостяк-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2020)
Холостяк-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2020)
пресс-служба

6 марта на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA состоялось событие, которого с замиранием сердца ждала прекрасная половина страны, – премьера самого романтического реалити «Холостяк-10».

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В 10 сезоне романтического реалити «Холостяк» искать любовь на проекте будет 34-летний красавец-пилот, владелец летной школы в США Макс Михайлюк. Традиционно знакомство Холостяка с участницами проходило в формате Первой вечеринки. 

Девушки покоряли мужчину не только экстравагантным видом, подарками и своим появлением, но и дерзкими поступками! Так, например, одна из участниц предложила уединиться Максу в спальне, где она преподнесла мужчине смелый сюрприз... А еще одна девушка добилась того, что Холостяк носил ее на руках сразу после знакомства! 

И уже в этот вечер – первая Церемония Роз сезона, после которой сразу 10 девушек отправились домой. Кто покинул проект в первый же день, а кто очаровал Холостяка настолько, что получила от него розу первого впечатления?

Первый выпуск шоу «Холостяк-10» смотрите в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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СТБ телешоу Холостяк-10 Макс Михайлюк

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