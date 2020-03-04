Мир наизнанку-11: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 04.03.2020)

4 марта 2020 22:30 Юлия Крутиева
Мир наизнанку-11: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 04.03.2020)
Мир наизнанку-11: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 04.03.2020)
пресс-служба канала 1+1

4 марта на канале «1+1» и на нашем сайте TV.UA зрители увидели новый выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку-11».

Читайте такжеВід пацанки до панянки-4: участница соврала о своем прошлом – что на самом деле она скрывала
Смотрите в 6 выпуске тревел-шоу «Мир наизнанку-11»: Дмитрий Комаров продолжает путешествовать по труднодоступным и уникальным местам «поднебесной». Его нынешняя цель – Внутренняя Монголия – автономный регион на севере Китая. Разделение с самой Монголией произошло более 300 лет назад во времена последней императорской династии, когда часть монгольского населения перебралась ближе к Пекину в желании вести оседлый образ жизни. Это одна из самых больших и холодных провинций страны. Зимой температура -40-50 градусов по Цельсию никого не удивляет. «Мир наизнанку» отправился на поезде старого образца во Внутреннюю Монголию, преодолев 750 километров.

Также онлайн смотрите выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку. Рекордный полет».

Новый выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку-11» смотрите прямо сейчас онлайн на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

1+1 Дмитрий Комаров Китай путешествия телешоу путешествие Мир наизнанку-11 світ навиворіт Дима Комаров

Материалы по теме

Холостяк-10: Григорий Решетник рассказал о Первой вечеринке, после которой покинут шоу 10 участниц
Новости

Холостяк-10: Григорий Решетник рассказал о Первой вечеринке, после которой покинут шоу 10 участниц
Від пацанки до панянки-4: участница соврала о своем прошлом – что на самом деле она скрывала
Новости

Від пацанки до панянки-4: участница соврала о своем прошлом – что на самом деле она скрывала
Говорит Украина: Измены признавала - почему на меня сына записала? (эфир от 04.03.2020)
Телешоу

Говорит Украина: Измены признавала - почему на меня сына записала? (эфир от 04.03.2020)
СуперИнтуиция-5: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 04.03.2020)
Телешоу

СуперИнтуиция-5: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 04.03.2020)

Популярное на сайте

Голос країни-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.02.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.02.2020)
«Наконец-то мы снова принадлежим друг другу»: бывший муж Ани Лорак забрал у нее дочь

«Наконец-то мы снова принадлежим друг другу»: бывший муж Ани Лорак забрал у нее дочь
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.02.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.02.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.03.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.03.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK