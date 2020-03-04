Мир наизнанку-11: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 04.03.2020)
4 марта 2020 22:30
Юлия Крутиева
Мир наизнанку-11: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 04.03.2020)
пресс-служба канала 1+1
4 марта на канале «1+1» и на нашем сайте TV.UA зрители увидели новый выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку-11».
Смотрите в 6 выпуске тревел-шоу «Мир наизнанку-11»
: Дмитрий Комаров продолжает путешествовать по труднодоступным и уникальным местам «поднебесной». Его нынешняя цель – Внутренняя Монголия – автономный регион на севере Китая. Разделение с самой Монголией произошло более 300 лет назад во времена последней императорской династии, когда часть монгольского населения перебралась ближе к Пекину в желании вести оседлый образ жизни. Это одна из самых больших и холодных провинций страны. Зимой температура -40-50 градусов по Цельсию никого не удивляет. «Мир наизнанку» отправился на поезде старого образца во Внутреннюю Монголию, преодолев 750 километров.
Также онлайн смотрите выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку. Рекордный полет».
Новый выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку-11» смотрите прямо сейчас онлайн на нашем сайте TV.UA.