Мир наизнанку-11: как Дмитрий Комаров купит рыбу своей мечты и будет выбираться из ледяного плена

Уже сегодня, 4 марта, в 22.45 на канале «1+1» Дмитрий Комаров в программе «Мир наизнанку» продолжит самую холодную экспедицию Поднебесной и заберется в особый регион далеко на севере Китая – Внутреннюю Монголию.

Экзотический и труднодоступный регион, куда в новом выпуске отправится команда «Мира наизнанку» , находится на границе Китая и Монголии. Одна из самых больших автономных провинций Поднебесной - Внутренняя Монголия - исторически образовалась еще во времена правления последней имперской династии. Сегодня здесь проживает больше 6 миллионов этнических монгол, которые уже давно адаптировались к жизни в новой стране и говорят на китайском.

Но в то же время потомкам Чингисхана удалось сохранить свои особые традиции. Одна из них - уникальное монгольское искусство зимней рыбалки. Именно в этом регионе ежегодно проходит грандиозный фестиваль, во время которого за один день местные рыбаки вылавливаю десятки тонн рыбы из легендарного озера Чаган. Это необычное действо даже попало в Книгу рекордов Гиннеса, когда из озера выудили 160,5 тонн улова.

Мир наизнанку 11 сезон 6 выпуск онлайн (эфир от 26.02.2020) / пресс-служба канала 1+1

Рыба в Китае – это признак изобилия и достатка. Жители северной Монголии верят, что пойманная в этот день и в этом озере рыба – священная. И она обязательно принесет в дома людей счастье и богатство. Поэтому сотни китайцев из разных провинций страны приезжают на фестиваль, чтобы купить на аукционе часть улова.

Дмитрий Комаров попадет в город за день того, как начнутся приготовления к празднику. Ведущий познакомится с рыбаками и покажет фестиваль таким, каким его видят местные жители. Украинских путешественников местные рыбаки возьмут в свою команду и покажут всю изнанку своей опасной профессии. Ведь работать им приходится в самых экстремальных условиях, когда температура зимой достигает минус 40 по Цельсию.

Сейчас день и тепло – всего минус 32 градуса, ночью будет до минус 40, а на льду вместе с ветром это ощущается как все минус 50,

– поделится впечатлениями ведущий.

Мир наизнанку 11 сезон 6 выпуск онлайн (эфир от 26.02.2020) / пресс-служба канала 1+1

Во время проведения традиционного фестиваля команда «Мира наизнанку» примет участие в важном ритуале и вместе с рыбаками вытащит из проруби первую рыбу. А также покажет, как монгольские шаманы пытаются задобрить силы природы и просят богов о хорошем улове.

Сколько рыбы удастся поймать в этом году на фестивале, кому продадут самую большую священную добычу, сколько денег придется отдать Диме Комарову за рыбу своей мечты, а также как украинская команда будет выбираться из ледяного плена на ночном озере – смотрите в новой серии «Мира наизнанку» уже сегодня в 22.45 на «1+1» и на нашем сайте TV.UA.

Напомним,