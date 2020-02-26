Мир наизнанку-11: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 26.02.2020)

26 февраля 2020 22:30 Юлия Крутиева
Мир наизнанку-11: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 26.02.2020)
Мир наизнанку-11: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 26.02.2020)
пресс-служба

26 февраля на канале «1+1» и на нашем сайте TV.UA зрители увидели новый выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку-11».

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Смотрите в 5 выпуске тревел-шоу «Мир наизнанку-11»: как за несколько дней можно построить ледяной мегаполис и создать настоящую зимнюю сказку. Изо льда, который Мир наизнанку добывал своими руками, будут строить небоскребы. За неделю до открытия Дмитрий Комаров попадет на строительную площадку и посмотрит, как руками 10 000 людей создается настоящая зимняя сказка. Площадь самого фестиваля – 600 000 квадратных метров, что сопоставимо с 80 стандартными футбольными полями, на которых проходят матчи Лиги чемпионов.

Также онлайн смотрите выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку. Рекордный полет».

Новый выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку-11» смотрите прямо сейчас онлайн на нашем сайте TV.UA.

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