Мир наизнанку-11: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 26.02.2020)
26 февраля 2020 22:30
Юлия Крутиева
Мир наизнанку-11: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 26.02.2020)
пресс-служба
26 февраля на канале «1+1» и на нашем сайте TV.UA зрители увидели новый выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку-11».
Смотрите в 5 выпуске тревел-шоу «Мир наизнанку-11»
: как за несколько дней можно построить ледяной мегаполис и создать настоящую зимнюю сказку. Изо льда, который Мир наизнанку добывал своими руками, будут строить небоскребы. За неделю до открытия Дмитрий Комаров попадет на строительную площадку и посмотрит, как руками 10 000 людей создается настоящая зимняя сказка. Площадь самого фестиваля – 600 000 квадратных метров, что сопоставимо с 80 стандартными футбольными полями, на которых проходят матчи Лиги чемпионов.
Также онлайн смотрите выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку. Рекордный полет».
Новый выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку-11» смотрите прямо сейчас онлайн на нашем сайте TV.UA.