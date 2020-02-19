Мир наизнанку-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 19.02.2020)

19 февраля 2020 22:30 Юлия Крутиева
Мир наизнанку-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 19.02.2020)
Мир наизнанку-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 19.02.2020)
пресс-служба канала 1+1

19 февраля на канале «1+1» и на нашем сайте TV.UA зрители увидели новый выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку-11».

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Смотрите в 4 выпуске тревел-шоу «Мир наизнанку-11»: Китай – гигантская страна, которая объединила самые разные климатические зоны. Здесь также можно увидеть одни из самых холодных мест на Земле. «Мир наизнанку» отправился в северную часть страны, чтобы исследовать целый ледяной мир внутри огромного Китая. Китайцев не останавливают даже сильные морозы – они построили здесь одни из самых крупных мегаполисов мира. В городе Харбин больше миллиона человек при том, что зимой здесь температура опускается ниже 30 градусов. Для местных жителей это лишь повод устроить потрясающее зимнее развлечение - Харбинский ледяной фестиваль. Именно здесь каждый год, как в сказке, поднимается волшебный город изо льда. Это самый большой ледовый фестиваль в мире: для постройки городка используют 100 тыс. тонн кристально-чистых, идеально ровных кубов льда. Самую холодную экспедицию – смотрите в 4 выпуске.

Также онлайн смотрите выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку. Рекордный полет».

Новый выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку-11» смотрите прямо сейчас онлайн на нашем сайте TV.UA.

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