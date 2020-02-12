Мир наизнанку-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 12.02.2020)
12 февраля 2020 22:30
Юлия Крутиева
Мир наизнанку-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 12.02.2020)
пресс-служба канала 1+1
12 февраля на канале «1+1» и на нашем сайте TV.UA зрители увидели новый выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку-11».
Смотрите в 3 выпуске тревел-шоу «Мир наизнанку-11»
: 70 лет назад Мао Цзедун сказал: «Укрепляй свое тело, чтобы защищать свою родину». Китайцы этому лозунгу следуют и выполняют все предписания. В обычной школе день начинается с зарядки, на заводах люди тоже делают зарядку, но лучше всего в любом китайском городе рано утром пойти в парк или выйти на набережную, чтобы увидеть, как люди массово занимаются физической культурой. Для китайцев здоровье это не просто философия и качество жизни – это долг перед собой, семьей и страной.
Также онлайн смотрите выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку. Рекордный полет».
Новый выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку-11» смотрите прямо сейчас на нашем сайте TV.UA.