Мир наизнанку-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 12.02.2020)

12 февраля 2020 22:30 Юлия Крутиева
Мир наизнанку-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 12.02.2020)
Мир наизнанку-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 12.02.2020)
пресс-служба канала 1+1

12 февраля на канале «1+1» и на нашем сайте TV.UA зрители увидели новый выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку-11».

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Смотрите в 3 выпуске тревел-шоу «Мир наизнанку-11»: 70 лет назад Мао Цзедун сказал: «Укрепляй свое тело, чтобы защищать свою родину». Китайцы этому лозунгу следуют и выполняют все предписания. В обычной школе день начинается с зарядки, на заводах люди тоже делают зарядку, но лучше всего в любом китайском городе рано утром пойти в парк или выйти на набережную, чтобы увидеть, как люди массово занимаются физической культурой. Для китайцев здоровье это не просто философия и качество жизни – это долг перед собой, семьей и страной.

Также онлайн смотрите выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку. Рекордный полет».

Новый выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку-11» смотрите прямо сейчас на нашем сайте TV.UA.

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