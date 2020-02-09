Голос країни-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)

9 февраля 2020 21:00 Юлия Крутиева
Голос країни-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)
Голос країни-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)
пресс-служба канала 1+1

В воскресенье, 9 февраля, на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел четвертый выпуск нового сезона вокального талант-шоу «Голос країни-10».

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В этом году в тренерский состав вошли певица Тина Кароль, которая побеждала в вокальном проекте четыре раза, международный артист, прошлогодний тренер-победитель Dan Balan, мультиартист MONATIK, шоумен и продюсер ПТП (Потап) и артистка NK (Настя Каменских).

Во время слепых прослушиваний на «Голосе страны-10» на сцену выйдет телеведущий и шоумен Владимир Остапчук, а также поющий фермер, который ранее был известен под сценическим именем травести-дива Урсула, 24-летняя Ася Хорошун, которая работает уборщицей за животными в цирке, 18-летняя Александра Сиркашева, которая пять лет назад смело боролась за победу на сцене «Голос. Діти», 27-летний Юрий Самовилов, долгое время работал сценаристом развлекательных проектов «Танці з зірками» и «Голос країни».

Четвертый выпуск шоу «Голос країни-10» смотрите в 21:00 на 1+1 и после эфира на нашем сайте TV.UA.

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