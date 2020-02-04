Тина Кароль о совместном прошлом с участником шоу «Голос країни»: «Пили чай, делились хлебом»

В минувшее воскресенье на 1+1 в эфир вышел третий выпуск вокального шоу «Голос країни».

Десятый юбилейный сезон еще больше восхищает телезрителей и жюри сильными участниками и удивительными каверами популярных песен. Также на сцене шоу «Голос країни-10» появляются и известные публике люди.

Например, в прошлом эфире судьи проекта были поражены, увидев на сцене экс-участника некогда популярной группы «4 короля» Евгения Анишко. Музыкант исполнил зажигательный трек Luis Fonsi – «Despacito».

Евгений Анишко / пресс-служба канала 1+1

К участнику развернул свое кресло Дан Балан. И именно он единственный, кто не знал исполнителя и популярный в 2000-х бойз-бэнд.

Тина Кароль больше всех знала лично Евгения, так как в 2002-2003 годах проживала с ним в одном общежитии. Однако по вокалу не узнала его.

Мы вместе начинали. Мы вместе в общаге пили чай. Это был просто чай. Делились хлебом, за бутербродами друг к другу ходили, на конкурсы ездили.

Напомним,