Тина Кароль о совместном прошлом с участником шоу «Голос країни»: «Пили чай, делились хлебом»

4 февраля 2020 10:00 Юлия Крутиева
Тина Кароль о совместном прошлом с участником шоу «Голос країни»: «Пили чай, делились хлебом»
Певица Тина Кароль
instagram.com/tina_karol

В минувшее воскресенье на 1+1 в эфир вышел третий выпуск вокального шоу «Голос країни».

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Десятый юбилейный сезон еще больше восхищает телезрителей и жюри сильными участниками и удивительными каверами популярных песен. Также на сцене шоу «Голос країни-10» появляются и известные публике люди. 

Например, в прошлом эфире судьи проекта были поражены, увидев на сцене экс-участника некогда популярной группы «4 короля» Евгения Анишко. Музыкант исполнил зажигательный трек Luis Fonsi – «Despacito».

Евгений Анишко / пресс-служба канала 1+1
К участнику развернул свое кресло Дан Балан. И именно он единственный, кто не знал исполнителя и популярный в 2000-х бойз-бэнд.

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Тина Кароль больше всех знала лично Евгения, так как в 2002-2003 годах проживала с ним в одном общежитии. Однако по вокалу не узнала его.

Мы вместе начинали. Мы вместе в общаге пили чай. Это был просто чай. Делились хлебом, за бутербродами друг к другу ходили, на конкурсы ездили.

Напомним,

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