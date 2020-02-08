Евровидение-2020: смотреть онлайн Национальный отбор (эфир от 08.02.2020)

8 февраля 2020 19:00 Юлия Крутиева
Евровидение-2020: смотреть онлайн Национальный отбор (эфир от 08.02.2020)
Евровидение-2020: смотреть онлайн Национальный отбор (эфир от 08.02.2020)
пресс-служба

В субботу, 8 февраля, в Киеве стартовал первый полуфинал Национального отбора на «Евровидение-2020».

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По результатам жеребьевки, участниками первого полуфинала Нацотбора стали: 

1. Группа [О]
2. Jerry Heil
3. Katya Chilly
4. KRUTЬ
5. Go-A
6. CLOUDLESS
7. GIO
8. Assol

Ведущим Нацотбора на «Евровидение-2020» в этом году вновь стал Сергей Притула, музыкальным продюсером – Руслан Квинта, а судейские кресла заняли Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.

Первый полуфинал Нацотбора на «Евровидение-2020» смотрите прямо сейчас в прямом эфире на нашем сайте TV.UA.

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