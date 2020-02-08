Евровидение-2020: смотреть онлайн Национальный отбор (эфир от 08.02.2020)
В субботу, 8 февраля, в Киеве стартовал первый полуфинал Национального отбора на «Евровидение-2020».
1. Группа [О]
2. Jerry Heil
3. Katya Chilly
4. KRUTЬ
5. Go-A
6. CLOUDLESS
7. GIO
8. Assol
Ведущим Нацотбора на «Евровидение-2020» в этом году вновь стал Сергей Притула, музыкальным продюсером – Руслан Квинта, а судейские кресла заняли Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.
Первый полуфинал Нацотбора на «Евровидение-2020» смотрите прямо сейчас в прямом эфире на нашем сайте TV.UA.