Евровидение-2020: смотреть онлайн Национальный отбор (эфир от 08.02.2020)

В субботу, 8 февраля, в Киеве стартовал первый полуфинал Национального отбора на «Евровидение-2020».

По результатам жеребьевки, участниками первого полуфинала Нацотбора стали:

1. Группа [О]

2. Jerry Heil

3. Katya Chilly

4. KRUTЬ

5. Go-A

6. CLOUDLESS

7. GIO

8. Assol

Ведущим Нацотбора на «Евровидение-2020» в этом году вновь стал Сергей Притула, музыкальным продюсером – Руслан Квинта, а судейские кресла заняли Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.

Первый полуфинал Нацотбора на «Евровидение-2020» смотрите прямо сейчас в прямом эфире на нашем сайте TV.UA.