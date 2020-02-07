Макс Барских презентовал клип «Лей, не жалей» – манифест против чужих ханжеских осуждений

7 февраля 2020 15:40 Юлия Крутиева
Макс Барских презентовал клип «Лей, не жалей» – манифест против чужих ханжеских осуждений
Макс Барских презентовал клип «Лей, не жалей»
Secret Service Entertainment Agency

Время свободных людей! В новом клипе Макс Барских объявляет свою пятницу!

Читайте также«Пятно на моей репутации»: Илона Гвоздева заявила, что развод Остапчука нанес ей моральную травму
7 февраля, спустя полтора года после презентации клипа «Берега», Макс Барских возвращается с одним из самых масштабных кино-клипов, снятым за последнее время в Украине, видео-манифестом, в котором выступает против социальных суждений и призывает зрителя к свободе самовыражения:

Клип «Лей, не жалей» вдохновлён Studio 54, который в своё время был вызовом общественным нормам и шаблонным мироощущениям. Под крышей этого заведения собирались самые яркие звезды и идолы 80-х от Энди Уорхола и Майкла Джексона, Дональда Трампа и Дэвида Боуи до простого посетителя. Путевкой в этот клуб была смелость, яркость и неординарность.

Макс Барских презентовал клип «Лей, не жалей» / Secret Service Entertainment Agency

«Лей, не жалей» – это вызов будням, манифест против чужих ханжеских осуждений, – прокомментировал премьеру музыкант. – Ведь все мы уникальны, в каждом из нас таится яркий и неповторимый мир. Не бойтесь его показывать и никогда не забывайте, кто вы есть, невзирая на возраст, происхождение, цвет кожи, сексуальную ориентацию... И тогда будни превратятся в пятницу, где каждый из вас – самая яркая звезда.

Читайте такжеПобедители проекта «Зважені та щасливі-9» снялись в сказочной фотосессии: принцесса-невеста
Следуя главной идее клипа, новое видео Барских соткано из киноцитат культовых фильмов с графикой эксцентричных блокбастеров 90-х, которые вдохновляют артиста с самого детства. 

Макс Барских презентовал клип «Лей, не жалей» / Secret Service Entertainment Agency
Для того, чтобы создать праздничную феерию в новой видеоработе Макса, Алану Бадоеву понадобилось 40 человек актеров, более 50 костюмов, 200 квадратов декорации, пиротехника, акробатические трюки, пневматические разрушения, 40 часов съемки и бюджет в 180 тысяч долларов. 

Напомним,

Облако тегов

Макс Барских музыка новости премьера песни премьера клипа новинки музыки

Материалы по теме

Від пацанки до панянки-4: «фишки» нового сезона реалити
Новости

Від пацанки до панянки-4: «фишки» нового сезона реалити
Латекс, обтягивающее мини, глубокое декольте: Таисия Повалий взорвала Сеть новый клипом
Меломан

Латекс, обтягивающее мини, глубокое декольте: Таисия Повалий взорвала Сеть новый клипом
«В моей жизни было место кокаину»: Дмитрий Дикусар шокировал откровением об употреблении наркотиков
Новости

«В моей жизни было место кокаину»: Дмитрий Дикусар шокировал откровением об употреблении наркотиков
ТОП-3 ультрамодные укладки, которые идут всем
Lifestyle

ТОП-3 ультрамодные укладки, которые идут всем

Популярное на сайте

Голос країни-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)
Найгірша подруга: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 03.02.2020)

Найгірша подруга: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 03.02.2020)
Победители проекта «Зважені та щасливі-9» снялись в сказочной фотосессии: принцесса-невеста

Победители проекта «Зважені та щасливі-9» снялись в сказочной фотосессии: принцесса-невеста
Крепостная 3 сезон: Алексея Косача не будет!

Крепостная 3 сезон: Алексея Косача не будет!

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)
Найгірша подруга: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 03.02.2020)

Найгірша подруга: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 03.02.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)
Найгірша подруга: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 05.02.2020)

Найгірша подруга: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 05.02.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен / OK