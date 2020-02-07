Макс Барских презентовал клип «Лей, не жалей» – манифест против чужих ханжеских осуждений
7 февраля 2020 15:40
Макс Барских презентовал клип «Лей, не жалей»
Secret Service Entertainment Agency
Время свободных людей! В новом клипе Макс Барских объявляет свою пятницу!
Читайте также«Пятно на моей репутации»: Илона Гвоздева заявила, что развод Остапчука нанес ей моральную травму7 февраля, спустя полтора года после презентации клипа «Берега», Макс Барских возвращается с одним из самых масштабных кино-клипов, снятым за последнее время в Украине, видео-манифестом, в котором выступает против социальных суждений и призывает зрителя к свободе самовыражения:
Клип «Лей, не жалей» вдохновлён Studio 54, который в своё время был вызовом общественным нормам и шаблонным мироощущениям. Под крышей этого заведения собирались самые яркие звезды и идолы 80-х от Энди Уорхола и Майкла Джексона, Дональда Трампа и Дэвида Боуи до простого посетителя. Путевкой в этот клуб была смелость, яркость и неординарность.
Макс Барских презентовал клип «Лей, не жалей» / Secret Service Entertainment Agency
«Лей, не жалей» – это вызов будням, манифест против чужих ханжеских осуждений, – прокомментировал премьеру музыкант. – Ведь все мы уникальны, в каждом из нас таится яркий и неповторимый мир. Не бойтесь его показывать и никогда не забывайте, кто вы есть, невзирая на возраст, происхождение, цвет кожи, сексуальную ориентацию... И тогда будни превратятся в пятницу, где каждый из вас – самая яркая звезда.
Читайте такжеПобедители проекта «Зважені та щасливі-9» снялись в сказочной фотосессии: принцесса-невестаСледуя главной идее клипа, новое видео Барских соткано из киноцитат культовых фильмов с графикой эксцентричных блокбастеров 90-х, которые вдохновляют артиста с самого детства.
Макс Барских презентовал клип «Лей, не жалей» / Secret Service Entertainment Agency
Напомним,