Евровидение-2020: Элина Иващенко представила официальную версию трека для Нацотбора

Вспоминая историю создания песни, артистка рассказывает, что вначале появился припев с его первой фразой "Get Up and go". В нее она зашифровала посыл веры в собственные силы.

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...