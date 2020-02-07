Евровидение-2020: Элина Иващенко представила официальную версию трека для Нацотбора

Над созданием трека работал саундпродюсер Вадим Лисица, начавший сотрудничество с Иващенко после ее победы на “Х-Факторе”.

Участница Национального отбора на конкурс «Евровидение» презентовала студийный вариант конкурсного трека. С ним она выступит под номером 3 во втором полуфинале Нацотбора 15 февраля.

Со слов Элины Иващенко, в момент написания песни 8 месяцев назад мыслей о «Евровидении» не было. Но трек оказался настолько мотивационным, что певица решила представить его как можно более широкой аудитории.

Победительница 10 сезона Х-фактор Элина Иващенко / пресс-служба канала СТБ

Вспоминая историю создания песни, артистка рассказывает, что вначале появился припев с его первой фразой "Get Up and go". В нее она зашифровала посыл веры в собственные силы.

За свои 17 мне пришлось столкнуться со сложными жизненными обстоятельствами, перед которыми люди обычно сдаются. Тогда я решила, что выстою во что бы то ни стало, сказав себе: “Ты прорвешься через любые сложности. Они только сделают тебя сильнее, чтобы ты пришла к поставленным целям”, – делится Элина Иващенко. – Песней “Get Up” постараюсь изменить направление мышления всех, кто потерял веру в себя.

Отметим, что трек “Get Up” впервые прозвучал в финале шоу “Х-Фактор" (СТБ), где Иващенко одержала победу. Тогда о нем позитивно отозвались наставник конкурсантки Игорь Кондратюк и остальные члены жюри, в частности, певица NK. Заметив, что в Украине перестали писать баллады, она высоко оценила авторскую работу Элины и отметила сильные вокальные данные артистки.

Напомним,