Илона Гвоздева заявила, что развод Остапчука нанес ей моральную травму: «Пятно на моей репутации»

7 февраля 2020 10:00 Юлия Крутиева
Илона Гвоздева заявила, что развод Остапчука нанес ей моральную травму: «Пятно на моей репутации»
Танцовщица Илона Гвоздева с супругом
instagram.com/ilonagvozdeva

Танцовщица в очередной раз подняла тему развода украинского шоумена.

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Так уж вышло, что неурядицы в семье Владимира Остапчука выпали на момент его участия в проекте «Танці з зірками», где его партнершей была Илона Гвоздева. 

И именно в этот период развод Остапчука перешел из личной в публичную плоскость. Тому поспособствовал и сам ведущий, позволяя продюсерам шоу делать пиар на своей семейной трагедии.

Илона гвоздева и Владимир Остапчук / пресс-служба канала 1+1
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В этом уверена и сама Илона Гвоздева. Для танцовщицы вся эта история негативно повлияла не только на ее репутацию, но и на отношения в семье.

Об этом Гвоздева призналась журналистам сайта ТСН. В рамках интервью девушка также заявила, что не общается с шоуменом после завершения проекта.

Относительно скандала в их семье я не буду давать никаких комментариев. Это не мое дело, пусть разбираются сами, – говорит Гвоздева. – Но то, что на проекте «Танці з зірками» своим заявлением о разводе Владимир Остапчук нанес моральную травму мне и моей семье, а также поставил пятно на моей репутации – это факт. Желаю им решить их проблемы с минимальными потерями для обоих и чтобы дети были счастливы.

Напомним,

 

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