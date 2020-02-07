Илона Гвоздева заявила, что развод Остапчука нанес ей моральную травму: «Пятно на моей репутации»
Танцовщица в очередной раз подняла тему развода украинского шоумена.
И именно в этот период развод Остапчука перешел из личной в публичную плоскость. Тому поспособствовал и сам ведущий, позволяя продюсерам шоу делать пиар на своей семейной трагедии.
Об этом Гвоздева призналась журналистам сайта ТСН. В рамках интервью девушка также заявила, что не общается с шоуменом после завершения проекта.
Относительно скандала в их семье я не буду давать никаких комментариев. Это не мое дело, пусть разбираются сами, – говорит Гвоздева. – Но то, что на проекте «Танці з зірками» своим заявлением о разводе Владимир Остапчук нанес моральную травму мне и моей семье, а также поставил пятно на моей репутации – это факт. Желаю им решить их проблемы с минимальными потерями для обоих и чтобы дети были счастливы.
Напомним,
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