Angela візуалізувала «Новорічне диво»

У новому кліпі Angela відмовляється від «правильного» Нового року – і ламає святкові шаблони

Світло гірлянд, повільний сніг і відчуття, що головне диво – це людина поруч.

Angela презентує кліп до пісні «Новорічне диво», перетворюючи зимову композицію про кохання на теплу візуальну історію різних станів святкового життя.

У відео співачка відмовляється від одного «правильного» образу Нового року й показує його багатогранність. «Новорічне диво» – це історія про те, коли людина поруч стає важливішою за будь-яку дату в календарі, і саме цей сенс розкривається через зміну настроїв, локацій і стилів.

У кліпі Angela з’являється в кількох амплуа, ніби проживаючи різні сценарії свят. Ніжна зимова прогулянка під снігом – співачка у трендовій гуні серед ялинок і теплих вогнів. Камера рухається повільно, сніжинки торкаються волосся, а простір наповнений тишею й очікуванням – тим самим моментом, коли хочеться просто бути поруч із кимось важливим.

Інший стан – домашній і максимально живий. У теплому светрі, з легкою гулькою, без сценічного гламуру Angela постає в затишному просторі, де свято складається з дрібниць: світла гірлянд, ялинки, спокою й відчуття безпеки. Це образ для тих, хто зустрічає Новий рік у власному ритмі – не обов’язково гучно, але щиро.

Контрастом стає яскравий вихід у червоній сукні – як символ тепла, любові й внутрішнього сяйва. Червоний колір у кліпі працює як емоційний акцент: про сміливість бути помітною, дозволити собі святковість і радість не «для когось», а для себе.

Окрему роль у відео відіграє світло – м’яке, різдвяне, живе. Воно не засліплює, а огортає: підкреслює текстури тканин, сніг, паузи між словами й погляди. Кліп побудований так, ніби глядач не просто дивиться, а проживає ці моменти разом зі співачкою.

«Мені хотілося показати, що Новий рік не має одного сценарію. Хтось у тиші, хтось удома, хтось у червоній сукні – і кожен із цих станів справжній. Бо головне диво – це людина поруч», – ділиться Angela.

Кліп «Новорічне диво» стає візуальним продовженням пісні про кохання як опору – коли навіть у холодну пору хтось залишається твоїм теплом. Це історія не про ідеальне свято, а про присутність, близькість і вибір прожити Новий рік по-своєму.

«Новорічне диво» – це запрошення сповільнитися, не змагатися зі святом і дозволити собі відчути: ти – чиєсь диво. І цього достатньо.