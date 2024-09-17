Співачка Angela до виходу нової пісні «Троянда» запустила спеціальну ініціативу для жінок

Українська поп-зірка та міжнародна королева краси Angela починає осінній сезон новим хітом «Троянда» – треком, під який хочеться танцювати та плакати.

Звісно, артистка підготувала для своїх слухачів й інші сюрпризи, які стануть приємним бонусом до синглу. Співачка Angela запускає флешмоб та розігрує приємний подарунок до виходу свого нового релізу «Троянда». Усі сильні та незалежні жінки можуть отримати розкішний букет троянд, які символізують їхню красу, силу та незалежність.

Осінь часто викликає в нас не дуже приємні думки, а квіти можуть допомогти жінці відчути, якою вона є красивою, бо ми як квіти й всі прекрасні по своєму, – впевнена Angela. – Тому я вирішила подарувати розкішний букет троянд одній зі своїх слухачок, фото або відео з букетом якої набере більше вподобайок.

Трояндовим партнером виступив бренд ONLY ROSE. Для того щоб отримати чуттєвий та гарний подарунок від співачки, треба виконати декілька простих умов:

Зробіть фото або відео з трояндою, яка асоціюється з вашим самовідчуттям на цей момент;

Викладіть це фото в Instagram з використанням нової пісні співачки;

Будьте підписаними на офіційну сторінку Angela в instagram;

Підпишіться на офіційну сторінку трояндового партнера ONLY ROSE;

Тегніть сторінку виконавиці таі трояндового партнера ONLY ROSE;

Чекайте на повідомлення від команди Angela.

Важливо відмітити, що щедрим трояндовим партнером конкурсу став відомий український бренд ONLY ROSE, який подарує переможниці конкурсу букет зі 101 троянди.

Взяти участь у конкурсі та безкоштовно отримати свій приз можуть учасниці з міст: Київ, Борисполь, Бровари, Львів, Одеса.

Реліз нового треку – не єдина новина зі світу Angela. Так, вона стала зірковою амбасадоркою України на Венеціанському міжнародному кінофестивалі. Подія проходила з 28 серпня по 7 вересня та зібрала найяскравіших зірок кіно та музики зі всього світу.

Співачка та королева краси стала гостею Гала-вечері amfA, в рамках якої знову нагадала елітній спільноті про проблеми нашої країни.

ВАЖЛИВО! Конкурс діє до 30 вересня.

Оцінити хіт «Троянда» від Angela можна прямо зараз за цим посиланням: https://onerpm.link/angela_troianda