Angela: моя дитяча мрія втілилася в життя

Українська співачка AngelA дала відверте інтерв'ю tv.ua.

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Дякую! Я дуже рада! Хоча, звісно, я втомилася, такі конкурси – це марафон та важка праця. Але я представляла рідну країну, тому не шкодувала сил. Чудово, що все так склалося!

Ви одна з найвідоміших професійних королев краси з України за кордоном. Як ви прийшли у цю сферу та що вам в ній подобається? (ANGELA – успішна модель, переможниця міжнародних конкурсів краси «ТOP 50 MOST BEAUTIFUL FACES WORLDWIDE 2023» та має особливу нагороду від редакції міжнародного глянцю Topcity. – Прим. ред)

Це було втілення дитячої мрії. Я завжди мріяла опинитися на сцені та представляти свою країну у міжнародних конкурсах. Це така здорова амбітність. Плюс такі конкурси дають величезний досвід, який не купиш ні за які гроші.

Зараз класичні конкурси краси дуже критикують, що ви можете сказати хейтерам таких івентів?

Так, світ змінився, але це не означає, що його старі прояви не актуальні. Індустрія сучасних конкурсів краси – для розумних дівчат та жінок, які реалізуються у житті. Ми працюємо, навчаємося, народжуємо та виховуємо дітей. Ми демонструємо, що можна встигати все і бути доглянутими та красивими. Так, це не просто, але можливо. Саме для просування ідеї про те, що жінки та дівчата можуть все, й існують такі конкурси.

Ви позиціонуєте себе саме як мати та дружину, а вже потім в якості співачки та королеви краси? Це принципово для вас?

Так, принципово. Материнство та шлюб для мене пріоритет. Якого б успіху у житті я не досягла, поруч все одно будуть близькі люди. Тому вони і є найважливіші. До того ж я люблю давати любов и радість. Але заради гармонії треба працювати та бути соціально активною. В житті треба реалізовуватися на повну.

Як ви готуєтесь до таких подій?

Ох, це справжній спорт. Звісно я сиджу на дієтах, посилено тренуюся та репетирую. Але головне – психологічний стан. Лише впевненою в собі та ресурсною ти можеш перемогти.

Що вам дали такі конкурси, як у Дубаї?

Досвід. Розуміння того, що все в цьому житті можливо.Треба діяти та робити свою справу, все вийде.

Що ви можете порадити дівчатам, які вперше приймають участь у таких конкурсах?

Не хвилюйтесь сильно. Вірте в себе. Нічого поганого не станеться. Відчувайте момент та насолоджуйтесь ним. Повірте мені, потім ви будете згадувати лише хороше.

У вас чудовий голос та тембр, чому ви вирішили співати тільки зараз?

Гарне питання (посміхається). Я завжди любила музику та спів. Завжди мріяла про велику сцену. Але, як і багато інших, розвивати кар'єру у цій сфері не наважувалася. Чому? Багато причин: боялася, вважала, що не зможу. Плюс я завжди була зайнята, працювала, потім стала дружиною і матір'ю. Це все займало ну дуже багато часу. Музику я слухала сама, співала в караоке та вдома, іноді брала уроки вокалу.

Але війна все змінила. Я зрозуміла, що завтра може не настати. Можливості втілювати мрії може не бути. Тоді я прокинулася. Десь із минулого року я почала професійно готуватися до сцени та готувати власні треки.

Ви поєднуєте у творчості дві сторони: ліричну та танцювальну, тому що ваші треки завжди мають дві різні версії. Чому так?

Тому що ми з командою робимо пісні з гарною мелодією. Ми можемо створювати багато версій наших треків, не тільки дві (посміхається). Я люблю випускати саме два аранжування на різні настрої, з якими ми стикаємося в житті. Якщо у нас все добре, то ми вмикаємо жваві пісні, якщо ні – навпаки. Саме під ці вайби і створені мої пісні.

Що ви відчули, коли вперше почули свою пісню по радіо?

Ох... Знаєте, не знаю, як точно відповісти… Це моя дитяча мрія. Вона втілилася в життя. Я відчула чисте щастя! Хоча потім ти розумієш, що це норма і це твоє нове життя – артистка. Ти будеш чути себе на радіо та бачити себе у ЗМІ. Це твоє життя, до якого ти так довго йшла.

Ми знаємо, що ви часто допомагаєте. Читали, що раніше ви опікувались дітьми із Охматдиту. Розкажіть, будь ласка, про цей досвід.

Так, я системно жертвую кошти на допомогу цьому дитячому центру. Вважаю, що саме в системності і полягає успіх. Коли я буваю у Києві, то приіжджаю та спілкуюся з дітками та батьками. Їм дуже важливо спілкування та відчуття того, що вони не одні.

Скоро Новий рік, які творчі плани на 2024 рік? Які релізи, події заплановані?

Так, вже наступає 2024 рік... Як швидко плине час! Плани в мене є, хоча зараз ми не відкладаємо їх виконання, пам'ятаючи, що все різко може змінитися. Я активно працюю над своїм першим альбомом та сподіваюсь видати платівку з великою кількістю хітів. Звісно, будуть нові релізи, кліпи, виступи, можливо тур. А ще ми розробляємо нові благодійні ініціативи. Також я продовжу свій шлях в індустрії краси. Про наших жінок та дівчат повинні не забувати!

Як поєднувати творчість, концерти, конкурси краси з родиною? Чи виникали проблеми?

Ні, не виникало (посміхається). Звісно, мені б хотілося, щоб у добі було більше годин, але це неможливо. Я все планую – тільки за цих умов можна встигати все. Вміння встигати все і водночас, повірте мені, набувається з досвідом.

Що ви хочете передати нашим читачам та своїй аудиторії у ці непрості часи?

Тримайтеся. Чого б вам це не коштувало. Давайте собі можливість перепочити, іноді стати слабкими та поплакати – це нормально. Без болю нема щастя та змоги розвиватися. Ми сильні, сильніші, ніж думали раніше, кожен це довів. Ми зможемо не тільки пережити все, а й збудувати все ще краще. Просто повинні для своїх дітей. А поки – насолоджуємся кожним днем, тому що важливий тільки він.