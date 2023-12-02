МастерШеф 12 сезон 14 випуск від 02.12.2023 дивитися онлайн

2 грудня 2023 18:35 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф 12 сезон 14 випуск від 02.12.2023 дивитися онлайн
МастерШеф 12 сезон: дивитися 14 випуск онлайн (ефір від 02.12.2023)
Пресслужба каналу СТБ

2 грудня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 14 випуск 12 сезону шоу МастерШеф. 14 випуск проєкту МастерШеф 12 сезон від 02.12.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 14 випуску проєкту МастерШеф 12 сезон: цього разу здійсниться мрія всіх учасників проєкту – на них чекатиме абсолютна влада та свобода на кухні! Ба більше, суддів на конкурсі не буде, вони розкажуть умови випробування за допомогою відеозв’язку. Цей конкурс перевірить важливий аспект в роботі кожного професіонала – вміння розповідати про себе кулінарним талантом. Учасники мають приготувати лише по одній страві на власний розсуд. Звісно, не без «але». Страва має стати автопортретом для кожного! Вона має демонструвати сутність кулінарів, характер, вміння, зовнішність… Чи не забудуть аматори, що самостійність передбачає відповідальність? Та хто не впорається? Дивіться онлайн МастерШеф 12 сезон 14 випуск від 02.12.2023.

14 випуск шоу МастерШеф 12 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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