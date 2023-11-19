МастерШеф 12 сезон 13 випуск: хто покинув шоу 18.11.2023

18 листопада на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 13 випуск кулінарного шоу МастерШеф 12 сезон. Хто покинув шоу у 13 випуску МастерШеф 12 сезон від 18.11.2023 – читайте на сайті TV.UA.

Аматори продовжують змагання за звання найкращого! На 13-му тижні на битву чорних фартухів шоу «МастерШеф 12 сезон» потрапили такі учасники: Ілля Харламов, Ірина Давіденко, Олександр Козярчук та Валерія Матрохіна.

Битва чорних сьогодні залежала від самих учасників та їх удачі. Чорні фартухи відправились на риболовлю до басейна, з якого ловили картки з назвами продуктів. Саме із цих продуктів вони мали приготувати страву ресторанного рівня. Відмовлятися від виловлениї картки не можна. Тому аматори мали ввімкнути фантазію і поєднати продукти, які не поєднуються. Найгірше з цим конкурсом впорався Олександр. Саме тому у 13 випуску «МастерШеф 12 сезон» кухню проєкту залишив Олександр Козярчук.