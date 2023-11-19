МастерШеф 12 сезон 13 випуск: хто покинув шоу 18.11.2023

19 листопада 2023 11:55 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

МастерШеф 12 сезон 13 випуск: хто покинув шоу 18.11.2023
МастерШеф 12 сезон: хто залишив проєкт у 13 випуску від 18.11.2023
youtube.com/@master_chef_stb

18 листопада на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 13 випуск кулінарного шоу МастерШеф 12 сезон. Хто покинув шоу у 13 випуску МастерШеф 12 сезон від 18.11.2023 – читайте на сайті TV.UA.

Читайте такожДаша Петрожицька розповіла про романтику з нареченим
Аматори продовжують змагання за звання найкращого! На 13-му тижні на битву чорних фартухів шоу «МастерШеф 12 сезон» потрапили такі учасники: Ілля Харламов, Ірина  Давіденко, Олександр Козярчук та Валерія Матрохіна.

Битва чорних сьогодні залежала від самих учасників та їх удачі. Чорні фартухи відправились на риболовлю до басейна, з якого ловили картки з назвами продуктів. Саме із цих продуктів вони мали приготувати страву ресторанного рівня. Відмовлятися від виловлениї картки не можна. Тому аматори мали ввімкнути фантазію і поєднати продукти, які не поєднуються. Найгірше з цим конкурсом впорався Олександр. Саме тому у 13 випуску «МастерШеф 12 сезон» кухню проєкту залишив Олександр Козярчук.

Олександр Козярчук – учасник МастерШеф 12 сезон / Пресслужба каналу СТБ

 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

МастерШеф телешоу новини хто покинув шоу телешоу 2023 МастерШеф 12 сезон

Матеріали на тему

Я люблю Україну 2 сезон: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 12.11.2023)
Телешоу

Я люблю Україну 2 сезон: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 12.11.2023)
МастерШеф 12 сезон: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 18.11.2023)
Телешоу

МастерШеф 12 сезон: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 18.11.2023)
Світ навиворіт. Україна: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 17.11.2023)
Телешоу

Світ навиворіт. Україна: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 17.11.2023)
Хто зверху 12 сезон: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 16.11.2023)
Телешоу

Хто зверху 12 сезон: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 16.11.2023)
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Я люблю Україну 2 сезон: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 05.11.2023)

Я люблю Україну 2 сезон: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 05.11.2023)
Серіал вихідного дня на СТБ – «Навчи мене бачити зорі»

Серіал вихідного дня на СТБ – «Навчи мене бачити зорі»
Таємниці ДНК 5 сезон: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 15.10.2023)

Таємниці ДНК 5 сезон: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 15.10.2023)
МастерШеф 12 сезон: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 18.11.2023)

МастерШеф 12 сезон: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 18.11.2023)

Популярне відео

Я люблю Україну 2 сезон: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 05.11.2023)

Я люблю Україну 2 сезон: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 05.11.2023)
Таємниці ДНК 5 сезон: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 15.10.2023)

Таємниці ДНК 5 сезон: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 15.10.2023)
МастерШеф 12 сезон: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 18.11.2023)

МастерШеф 12 сезон: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 18.11.2023)
MOROZOVA проти «Хандри»: співачка презентувала неймовірний кліп

MOROZOVA проти «Хандри»: співачка презентувала неймовірний кліп
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK