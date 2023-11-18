МастерШеф 12 сезон 13 випуск від 18.11.2023 дивитися онлайн
18 листопада 2023 18:30
Юлія Туренко
МастерШеф 12 сезон: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 18.11.2023)
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18 листопада на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 13 випуск 12 сезону шоу МастерШеф. 13 випуск проєкту МастерШеф 12 сезон від 18.11.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 13 випуску проєкту МастерШеф 12 сезон
: в першому конкурсі тижня учасникам доведеться готувати відомі класичні страви, але… Аматори поділяться на дві команди, до якої саме потраплять – вирішить доля. Далі учасник із синьої команди обере для себе в напарники-суперники учасника з червоної. Учасник від червоних обере страву для свого конкурента. За результатами випробування на кулінарів чекатимуть п'ять чорних фартухів – по одному на кожну пару. Таким чином, задача синіх – вибрати для суперника таку страву, з якою, скоріш за все, він не впорається. Ще судді зазначать, що хід випробування змінить загадковий конверт… Що буде в ньому? Та хто отримає чорний? Дивіться онлайн МастерШеф 12 сезон 13 випуск від 18.11.2023.
13 випуск шоу МастерШеф 12 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
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