МастерШеф 12 сезон 13 випуск від 18.11.2023 дивитися онлайн

18 листопада 2023 18:30 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф 12 сезон 13 випуск від 18.11.2023 дивитися онлайн
МастерШеф 12 сезон: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 18.11.2023)
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18 листопада на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 13 випуск 12 сезону шоу МастерШеф. 13 випуск проєкту МастерШеф 12 сезон від 18.11.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 13 випуску проєкту МастерШеф 12 сезон: в першому конкурсі тижня учасникам доведеться готувати відомі класичні страви, але… Аматори поділяться на дві команди, до якої саме потраплять – вирішить доля. Далі учасник із синьої команди обере для себе в напарники-суперники учасника з червоної. Учасник від червоних обере страву для свого конкурента. За результатами випробування на кулінарів чекатимуть п'ять чорних фартухів – по одному на кожну пару. Таким чином, задача синіх – вибрати для суперника таку страву, з якою, скоріш за все, він не впорається. Ще судді зазначать, що хід випробування змінить загадковий конверт… Що буде в ньому? Та хто отримає чорний? Дивіться онлайн МастерШеф 12 сезон 13 випуск від 18.11.2023.

13 випуск шоу МастерШеф 12 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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