МастерШеф 12 сезон 12 випуск: хто покинув шоу 11.11.2023

12 листопада 2023 12:54 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф 12 сезон 12 випуск: хто покинув шоу 11.11.2023
МастерШеф 12 сезон: хто залишив проєкт у 12 випуску від 11.11.2023
Пресслужба каналу СТБ

11 листопада на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 12 випуск кулінарного шоу МастерШеф 12 сезон. Хто покинув шоу у 12 випуску МастерШеф 12 сезон від 11.11.2023 – читайте на сайті TV.UA.

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Аматори продовжують змагання за звання найкращого! На 12-му тижні на битву чорних фартухів шоу «МастерШеф 12 сезон» потрапили такі учасники: Руслан Батильчук, Ілля Харламов, Ірина  Давіденко, Олександр Козярчук, Оксана Шевченко та Микола Петровський.

Битва чорних сьогодні залежала від суперників, адже самі учасники встановлювали правила. Заборонені алергени, час на приготування страви, бонуси, продуктові набори тощо - всі ці кулінарні категорії визначали чорні фартухи. Найгірше з цим конкурсом впоралася Оксана. Саме тому у 12 випуску «МастерШеф 12 сезон» кухню проєкту залишила Оксана Шевченко.

Оксана Шевченко – учасниця МастерШеф 12 сезон / Пресслужба каналу СТБ

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