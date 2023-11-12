МастерШеф 12 сезон 12 випуск: хто покинув шоу 11.11.2023
11 листопада на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 12 випуск кулінарного шоу МастерШеф 12 сезон. Хто покинув шоу у 12 випуску МастерШеф 12 сезон від 11.11.2023 – читайте на сайті TV.UA.
Битва чорних сьогодні залежала від суперників, адже самі учасники встановлювали правила. Заборонені алергени, час на приготування страви, бонуси, продуктові набори тощо - всі ці кулінарні категорії визначали чорні фартухи. Найгірше з цим конкурсом впоралася Оксана. Саме тому у 12 випуску «МастерШеф 12 сезон» кухню проєкту залишила Оксана Шевченко.