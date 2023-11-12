МастерШеф 12 сезон 12 випуск: хто покинув шоу 11.11.2023 Юлія Туренко

Юлія Туренко Випускаючий редактор Усі статті автора...

МастерШеф 12 сезон: хто залишив проєкт у 12 випуску від 11.11.2023 Пресслужба каналу СТБ

11 листопада на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 12 випуск кулінарного шоу МастерШеф 12 сезон. Хто покинув шоу у 12 випуску МастерШеф 12 сезон від 11.11.2023 – читайте на сайті TV.UA.