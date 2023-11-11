МастерШеф 12 сезон 12 випуск від 11.11.2023 дивитися онлайн

11 листопада 2023 18:00 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф 12 сезон 12 випуск від 11.11.2023 дивитися онлайн
МастерШеф 12 сезон: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 11.11.2023)
Пресслужба каналу СТБ

11 листопада на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 12 випуск 12 сезону шоу МастерШеф. 12 випуск проєкту МастерШеф 12 сезон від 11.11.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 12 випуску проєкту МастерШеф 12 сезон: цього тижня на аматорів чекатиме багато кулінарії високого рівня, багато моральних дилем, а також… багато чорних фартухів. Також на учасників чекатиме багато нових знань, адже вже в першому випробуванні кожен із суддів покаже по одному майстер-класу з приготування своєї авторської страви! Ектор перевірить кулінарів на швидкість, Ольга – їхні акуратність та вміння працювати з деталями, а Володимир – всю майстерність бути точними і максимально сконцентрованими. Учасники готуватимуть одночасно з майстер-класом. Судді куштуватимуть страви, обиратимуть найкращу та дві найгірші. Сильніші учасники в цьому конкурсі зможуть врятувати слабших від чорного фартуха. Чи робитимуть вони це?  Які страви вчитимуть готувати шеф-кухарі? Та хто не впорається?  Дивіться онлайн МастерШеф 12 сезон 12 випуск від 11.11.2023.

12 випуск шоу МастерШеф 12 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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