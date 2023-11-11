Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 7 випуск від 04.11.2023 дивитися онлайн

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 04.11.2023)
Пресслужба каналу СТБ
4 листопада на СТБ і на сайті TV.UA в ефір вийшов 7 випуск Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон. 7 випуск Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон від 04.11.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 7 випуску проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон: на кухню Євгена Клопотенка завітала співачка Злата Огнєвіч. У цьому шоу шеф додає українського вайбу улюбленим стравам зіркових гостей. Тож настав час для смачної українізації яблучного штруделя від мами Злати Огнєвич! Як Євген Клопотенко перетворить класичний штрудель у традиційний пляцок із маком і яблуками? Якій давній козацькій техніці він навчить співачку? І що нового сталося в житті Злати? Не пропустіть найромантичніший випуск сезону! Дивіться онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 7 випуск від 04.11.2023.