Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 5 випуск від 21.10.2023 дивитися онлайн

23 жовтня 2023 10:34 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 5 випуск від 21.10.2023 дивитися онлайн
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 21.10.2023)
Пресслужба каналу СТБ

21 жовтня на СТБ і на сайті TV.UA в ефір вийшов 5 випуск Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон. 5 випуск Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон від 21.10.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 5 випуску проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон: сьогоднішня гостя кулінарного шоу – ексцентрична й життєрадісна співачка MamaRika, яка своєю появою зарядила всіх позитивом і поділилася улюбленою маминою стравою. Що поєднує польські картачі з українськими штурханцями? Як можна смачно приготувати гичку з буряка? І де MamaRika їла найсмачніший борщ у своєму житті? Дивіться онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 5 випуск від 21.10.2023.

5 випуск шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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