Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 4 випуск від 14.10.2023 дивитися онлайн

21 жовтня 2023 14:57 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 4 випуск від 14.10.2023 дивитися онлайн
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 14.10.2023)
Пресслужба каналу СТБ

14 жовтня на СТБ і на сайті TV.UA в ефір вийшов 4 випуск Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон. 4 випуск Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон від 14.10.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 4 випуску проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон: шестиразова чемпіонка світу й фехтувальниця Ольга Харлан уперше спробує на смак собачу кропиву, приготує традиційну страву, про яку писав Іван Котляревський, і пройде майстер-клас із нарізки продуктів від Євгена Клопотенка. Готові побачити українізацію печені й дивовижну знахідку з карпатських гір? Буде смачно, яскраво й пізнавально! Дивіться онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 4 випуск від 14.10.2023.

4 випуск шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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