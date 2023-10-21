Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 4 випуск від 14.10.2023 дивитися онлайн

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 14.10.2023)
Пресслужба каналу СТБ
14 жовтня на СТБ і на сайті TV.UA в ефір вийшов 4 випуск Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон. 4 випуск Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон від 14.10.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 4 випуску проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон: шестиразова чемпіонка світу й фехтувальниця Ольга Харлан уперше спробує на смак собачу кропиву, приготує традиційну страву, про яку писав Іван Котляревський, і пройде майстер-клас із нарізки продуктів від Євгена Клопотенка. Готові побачити українізацію печені й дивовижну знахідку з карпатських гір? Буде смачно, яскраво й пізнавально! Дивіться онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 4 випуск від 14.10.2023.