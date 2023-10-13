Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 3 випуск від 07.10.2023 дивитися онлайн

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 07.10.2023)
Пресслужба каналу СТБ
7 жовтня на СТБ і на сайті TV.UA в ефір вийшов 3 випуск Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон. 3 випуск Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон від 07.10.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 3 випуску проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон: цього разу на смачні гостини до Євгена Клопотенка завітала співачка Jerry Heil. Зірка принесла веганську страву кімчі. Проте в традиційному рецепті вона готується з додаванням цукру. Оскільки Jerry Heil не їсть цукор, тому вона попросила Євгена Клопотенка приготувати цю страву без нього. Чи зміг український шеф-кухар виконати це завдання із зірочкою? Та який варіант простого і швидкого маринаду для капусти він показав? Дивіться онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 3 випуск від 07.10.2023.