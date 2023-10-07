МастерШеф 12 сезон 7 випуск від 07.10.2023 дивитися онлайн

7 жовтня 2023 17:00 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф 12 сезон 7 випуск від 07.10.2023 дивитися онлайн
МастерШеф 12 сезон: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 07.10.2023)
Пресслужба каналу СТБ

7 жовтня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 7 випуск 12 сезону шоу МастерШеф. 7 випуск проєкту МастерШеф 12 сезон від 07.10.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 7 випуску проєкту МастерШеф 12 сезон: перший конкурс тижня для аматорів – легендарна кулінарна монополія! Саме в цьому випробуванні учасники стають справжніми акулами ринку, демонструють свої вміння мислити стратегічно, домовлятися, поступатися та йти до жаданої перемоги! Кожна команда має приготувати три страви на власний розсуд, серед яких має бути закуска, основна страва та десерт. Продукти та девайси будуть розподілені між командами-монополістами. За столом перемовин кожна команда робитиме свій хід та зможе запропонувати обмін, викликати на бій або пропустити хід. На які стратегії зроблять ставки учасники? Та чия стане переможною? Дивіться онлайн МастерШеф 12 сезон 7 випуск від 07.10.2023.

7 випуск шоу МастерШеф 12 сезон дивіться 8 жовтня онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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