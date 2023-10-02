МастерШеф 12 сезон 6 випуск від 30.09.2023 дивитися онлайн

2 жовтня 2023 00:20 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф 12 сезон 6 випуск від 30.09.2023 дивитися онлайн
МастерШеф 12 сезон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 30.09.2023)
Пресслужба каналу СТБ

30 вересня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 6 випуск 12 сезону шоу МастерШеф. 6 випуск проєкту МастерШеф 12 сезон від 30.09.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 6 випуску проєкту МастерШеф 12 сезон: цього разу судді, разом з учасниками проєкту, ризикнуть спробувати себе в новому жанрі! Вони створюватимуть перший в історії українського МастерШеф випуск кулінарного подкасту! Кожна команда має приготувати по три страви, але які саме – стане відомо з подкасту. В ньому судді поділяться цікавими історіями та рецептами! Аматори дізнаються багато інформації про суддів, кулінарію та, власне, страви, які необхідно приготувати. Чи зрозуміють вони, про які саме страви йшла мова в історіях Ектора, Ольги та Володимира? Та чи зможуть правильно їх приготувати? Дивіться онлайн МастерШеф 12 сезон 6 випуск від 30.09.2023.

6 випуск шоу МастерШеф 12 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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