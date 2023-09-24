МастерШеф 12 сезон 5 випуск: хто покинув шоу 23.09.2023

23 вересня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 5 випуск кулінарного шоу МастерШеф 12 сезон. Хто покинув шоу у 5 випуску МастерШеф 12 сезон від 23.09.2023 – читайте на сайті TV.UA.

Аматори продовжують змагання за звання найкращого! На 5-му тижні на битву чорних фартухів шоу «МастерШеф 12 сезон» потрапили такі учасники: Ірина Давіденко, Іван Пєший, Петро Федюшко та Микола Петровський.

В цей раз битва чорних проходила в темряві. І єдиним світлом для приготування страви у аматорів були сірники. По 3 коробочки на кожного. Але... за ці сірники вони мали купити інвентар та продукти і ще трохи залишити собі для підсвічування. Найгірше з цим конкурсом впорався Петро. Саме тому у 5 випуску «МастерШеф 12 сезон» кухню проєкту залишив Петро Федюшко.